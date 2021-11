GTA Trilogy è instabile su PS5 e Series X, ma è “un disastro” su Switch

Il lancio di GTA Trilogy è stato decisamente burrascoso su tutte le piattaforme sul mercato: la trilogia rimasterizzata di Rockstar Games ha riscontrato molteplici problemi che hanno deluso chi si aspettava una vera edizione definitiva.

Del resto, gli autori di Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition avevano promesso delle vere performance next-gen, almeno per quanto riguardava PS5 e Xbox Series X: se quelle aspettative sono state deluse, dalle prime analisi pare che nemmeno a Nintendo Switch sia andata molto meglio.

Come naturale conseguenza della delusione dei giocatori, su ogni piattaforma, il titolo è stato vittima di review bombing ed ha raggiunto il punteggio utente più basso di sempre.

La rabbia si manifestò in particolar modo per l’edizione PC del titolo, dato che venne diventò ingiocabile e impossibile da acquistare subito dopo il lancio: soltanto poche ore fa Rockstar Games ha annunciato che, finalmente, è di nuovo disponibile.

In mezzo alle polemiche relative alle versioni next-gen e PC, la situazione sull’edizione Nintendo Switch è però rimasta quasi inosservata, lasciando dunque un barlume di speranza che la situazione, almeno lì, fosse più stabile.

Ebbene, non sembra affatto essere così: le prime analisi degli esperti di Digital Foundry (via Nintendo Life) hanno infatti approfondito anche la versione per la console ibrida di GTA Trilogy, concentrandosi in particolar modo su GTA III.

Il risultato non lascia spazio a molte interpretazioni, con gli esperti che sottolineano come gli sforzi eseguiti per fare tale conversione non siano affatto sufficienti, specialmente tenendo conto che stiamo comunque parlando di titoli originariamente usciti su PS2.

La performance del gioco non riesce a raggiungere nemmeno 30 fps fissi, con una qualità grafica e una risoluzione davvero difficili da accettare, al punto che GTA Trilogy su Switch viene definito «un disastro» e che «non è una buona versione».

Il video in questione approfondisce tutte le versioni e potrete consultarlo interamente qui sotto: intorno al minuto 24 potrete trovare l’analisi dedicata all’edizione Nintendo Switch:

Un risultato davvero difficile da comprendere per i fan Nintendo, soprattutto dopo aver visto cosa è stato possibile ottenere, come suggerito dal video, con titoli del calibro di The Witcher 3 e Dying Light.

In ogni caso, pare proprio che nessuna versione del titolo sia rimasta esente da problemi, al punto da aver costretto la community a tirare fuori paragoni con il lancio di Cyberpunk 2077.