GTA Trilogy ha una buona grafica? La community si spacca in due

L’annuncio era nell’aria ormai da tempo, ma durante la scorsa settimana è finalmente arrivata l’ufficialità: GTA Trilogy The Definitive Edition, l’edizione riveduta e corretta con tre dei capitoli più amati della saga di Rockstar Games, è diventato realtà.

I tre capitoli della serie Grand Theft Auto saranno disponibili in una nuova edizione remastered: non si tratta dunque di un vero e proprio remake, motivo per cui il reveal ha generato forti discussioni tra la community.

Il trailer e le prime immagini ufficiali hanno infatti confermato la qualità grafica, che presenterà texture in alta risoluzione, pur senza abbandonare lo stile del passato.

La decisione ha dunque diviso la community, soprattutto in virtù del prezzo pieno della raccolta, che ha già scatenato la sua ondata di critiche.

Non tutti i giocatori hanno infatti gradito il cambiamento grafico: come riportato da TheGamer, i fan sarebbero infatti divisi tra chi apprezza gli sforzi di Rockstar Games e da chi avrebbe preferito qualche ritocco in più.

Se da un lato l’intento di mantenere intatti i modelli originali della trilogia di Grand Theft Auto è infatti encomiabile, dall’altro sono arrivati diversi paragoni — e meme — che illustrano come questi effetti di luminosità e saturazione rendano la grafica più bizzarra:

La fascia di utenza che infatti critica questa operazione sottolinea come i personaggi abbiano un aspetto «troppo squadrato», che mal si adatterebbe al passaggio ad Unreal Engine e ai nuovi effetti grafici.

Si sono però moltiplicate le segnalazioni anche di chi apprezza il lavoro degli sviluppatori, facendo anche paragoni con gli stessi giochi con mod grafiche installate, che farebbero comunque emergere vincitore la nuova edizione remastered:

A comparison between a slightly mod version of GTA SA & GTA SA (DE) #GTATrilogy pic.twitter.com/1c3GIF5J61 — Juan Salinas II (@4nsmiley) October 22, 2021

Contemporaneamente, è presente anche una fascia molto ampia di utenti che è attualmente indecisa: pur ammettendo che il contrasto è «strano» restano comunque interessati a GTA Trilogy.

Qualunque sia la vostra opinione in merito, vi ricordiamo che GTA Trilogy The Definitive Edition uscirà ufficialmente l’11 novembre 2021 su tutte le principali piattaforme da gioco.

Sarà dunque presente anche una versione su Nintendo Switch, la cui edizione presenterà delle feature uniche che sfrutteranno la console ibrida.

Non saranno esclusi nemmeno gli utenti PC: sono infatti stati svelati i requisiti minimi e consigliati, decisamente alla portata della maggior parte dei giocatori.

Ci sono inoltre ottime notizie per chiunque avrà voglia di giocare gratis: gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Now potranno scaricare gratis uno dei giochi.