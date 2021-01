GTA V su PS5 userà l’engine di Red Dead Redemption 2?

GTA V ha una quarta versione in arrivo nel 2021, tenendo conto del suo lancio originale per Xbox 360 e PS3 ben otto anni fa, dell’uscita su PC, e infine di quella su PS4 e Xbox One.

Mentre i fan attendono notizie relative ad un nuovo capitolo, lo scorso anno l’ultima iterazione della serie open world di Rockstar Games è stata annunciata a sorpresa per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non abbiamo troppi dettagli riguardanti questa versione, il che ha fatto sospettare fin dall’inizio che si trattasse di un semplice port o poco più atto a portare il fruttuoso GTA Online su altre due piattaforme.

A quanto pare, però, le cose potrebbero stare diversamente e, anche solo per giustificare l’esistenza di un’ennesima variante, Rockstar Games potrebbe stare lavorando a qualcosa di speciale per i suoi fan.

New structs added with #GTAOnline recent update, found by @alloc8or, suggest that we might see the enhanced edition utilizing RDR2's RAGE version.

Also, a struct called "CHasCharacterToTransferDecisionPage" seems to imply the enhanced edition will feature character transfer. — Tez2 (@TezFunz2) January 10, 2021

Tez2, utente molto noto nella scena delle produzioni Rockstar, ha infatti riportato sui social una recente scoperta del dataminer @alloc8or che farebbe pensare ad alcuni cambiamenti significativi rispetto alla base di partenza.

«Nuove strutture aggiunte con un recente update di GTA Online (…) suggeriscono che potremmo vedere la versione potenziata usare la versione di Red Dead Redemption 2 del Rage», si legge nel tweet di Tez2.

«Inoltre, una struttura chiamata “CHasCharacterToTransferDecisionPage” sembra far pensare che la versione potenziata supporterà il trasferimento dei personaggi».

Mentre davamo per scontata la possibilità di portare un personaggio da una versione all’altra del gioco, l’utilizzo di una versione aggiornata del motore grafico proprietario potrebbe portare delle novità di non poco conto nel gioco, in particolare per quanto riguarda illuminazione e animazioni.

Aspettiamo di scoprire di più sul gioco ad una prossima presentazione di GTA V per PS5 e Xbox Series X|S, che dovrebbe avvenire prossimamente visto che il titolo è in programma per il 2021.