GTA San Andreas Definitive Edition diventa migliore, per merito dei fan

GTA San Andreas è probabilmente uno degli episodi più amati della saga di Rockstar Games, e non gli è stata resa molta giustizia nell’ultima trilogia.

GTA Trilogy- The Definitive Edition è infatti stato pubblicato qualche mese fa (su tutte le console, tramite Amazon), e come ricorderete ha fatto discutere.

Ci sono voluti molti mesi per risolvere tutti i problemi del gioco, ma le ultime patch sono finalmente arrivate per la collection.

Nonostante ciò, GTA Trilogy non è stato affatto un disastro, perché Take-Two ha comunicato i numeri del titolo ed è un successo.

In mancanza del lavoro di rifacimento completo che Rockstar Games non ha regalato ai fan, questi ultimi hanno creato una vera GTA San Andreas Definitive Edition.

Il tutto con una mod che, come riporta PC GamesN, rende finalmente giustizia al Grand Theft Auto più amato.

GTA San Andreas HD Optimized Textures, questo il nome della mod, è opera del modder flyaway888, e fa un lavoro di upscaling e abbellimento del titolo Rockstar che fa impallidire l’originale.

Eccolo qui:

Ovviamente il gameplay è identico e non ci sono modifiche sostanziali al gioco, se non estetiche ovviamente.

Le decalcomanie sulle magliette e sulle scarpe di CJ e la segnaletica sui negozi sono effettivamente leggibili ora, e la muratura e la pavimentazione presentano ammaccature, graffi e crepe. Le auto sono nitide e pulite, gli effetti di riflessione sui finestrini sembrano più plausibili e i pedoni hanno volti ed espressioni più distinguibili. Il cielo è più limpido e anche la distanza di visualizzazione sembra essere stata aumentata.

Non sarà la versione in Unreal Engine 5, ma è comunque uno dei migliori modi in cui vedrete GTA San Andreas in questo periodo, probabilmente.

C’è anche chi ha fatto un’altra modifica al gioco, permettendovi di creare la vostra missione dei sogni all’interno del sandbox di Rockstar.