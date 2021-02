GTA San Andreas, come sarebbe nel 1907? Ce lo mostra una mappa

GTA San Andreas è uno dei capitoli che rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati della serie di Rockstar Games.

Questo non significa naturalmente che gli ultimi capitoli non siano stati apprezzati, dato che GTA V è riuscito a ottenere vendite che superano ogni record.

Il vastissimo mondo di gioco che includeva tre città fu però davvero rivoluzionario per la serie, ed ancora oggi GTA San Andreas viene ritenuto un’esperienza indimenticabile da tutti coloro che l’hanno giocato.

Sappiamo tutti molto bene che il titolo è ambientato verso la fine del ventesimo secolo, ma che aspetto avrebbe avuto il mondo di gioco se invece l’avventura si fosse svolta ai suoi inizi, più precisamente nel 1907?

GTA San Andreas è un gioco che i fan della serie non dimenticheranno facilmente.

Come riportato da DualShockers, l’utente ProfessorIshirkov del social network Reddit ha condiviso una mappa, realizzata da lui, che risponde proprio a questa domanda.

Il risultato è davvero impressionante, al punto da sembrare una versione ufficiale di come apparirebbe il mondo di gioco quasi cento anni prima:

I fan più accaniti saranno sicuramente in grado di notare tanti piccoli dettagli, impossibili da non apprezzare.

Per esempio, nell’area a nord-est della mappa, Las Venturas è solo una piccola città, dato che Cosa Nostra deve ancora realizzare i propri casinò.

Anche Los Santos, visibile nell’area a sud-est, è stata notevolmente ridimensionata e risulta molto meno grande rispetto a come la ricordavamo.

Un piccolo capolavoro artistico, che adesso ci fa immaginare come succederebbe se venisse ideato un prequel di GTA San Andreas, da giocare proprio con questa mappa.

Forse non vedremo mai questa mappa in-game, ma in futuro potremmo riuscire a ottenere un remaster di GTA San Andreas: Take-Two si è infatti detta «incoraggiata» a riportare in vita vecchi titoli della serie.

Nel frattempo, i fan si sono già dati da fare immaginando CJ (e altri protagonisti storici della serie) con la grafica next-gen.