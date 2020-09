GTA III è realtà su Nintendo Switch: il video

GTA III gira su Nintendo Switch in questo nuovo, incredibile video.

La serie di Rockstar Games non ha ancora fatto il suo debutto sulla piattaforma ibrida di Nintendo, nonostante GTA V, com’è noto, sia prossimo a mettere piede nella terza generazione di console da quando è uscito in origine su PS3 e Xbox 360.

Non si tratta di un elaborato fake né di uno scherzo, ma di un port vero e proprio realizzato dallo youtuber eradicatinglove.

Il port richiede che Nintendo Switch sia moddata con un firmware custom e riesce a sostenere performance abbastanza stabili.

GTA III su Switch gira in questo speciale port a 1080p e 30fps in modalità TV, e 720p (la risoluzione dello schermo) e 30fps in portabilità.

Gli unici problemi che si riscontrano sono legati all’audio del gioco, che per il resto gira come se fosse una release ufficiale.

Per il momento, non ci sono indizi circa un impegno di Rockstar Games su Nintendo Switch, per cui è probabile che questo video rimanga il solo accostamento tra le due realtà almeno per un po’.

