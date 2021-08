GTA e cyberpunk si fondono in un unico gioco (disponibile da ora)

Glitchpunk è il nome di un gioco disponibile già ora in Accesso Anticipato su Steam, un progetto che sembra mettere insieme un’ambientazione cyberpunk con un sistema di gioco preso di peso dai vecchi GTA inquadrati a volo d’uccello, in particolare il secondo episodio.

Già The Ascent, titolo che presenta però uno stile di ambientazione molto simile a Cyberpunk 2077, ha dimostrato di poter essere un rivale inaspettato dell’avventura RPG di CD Projekt RED.

Specie da quando il titolo in questione ha guadagnato la visuale prima persona giocabile, i fan delle atmosfere futuristiche hanno ringraziato di cuore.

Senza contare che anche Cliffy B., papà dei primi Gears of War, ha mostrato il suo prossimo progetto dalle tinte cyberpunk (e incentrato su dei simpatici cani).

Tornando a Glitchpunk, edito da Daedelic Entertainment e mostrato al Future Games Show di marzo, il gioco promette di esplorare ben quattro metropoli, ognuna con una propria storia e diverse bande criminali da affrontare (via RPS).

Ma non solo: oltre a GTA, il gioco prende anche alcuni tratti di titoli come Watch Dogs Legion, come ad esempio la possibilità di compiere hacking sulle persone e sui mezzi di trasporto.

Al momento in cui scriviamo, in Early Access è disponibile soltanto la città di New Baltia, sebbene quella di New Texas dovrebbe seguire a stretto giro già nei prossimi giorni.

New Tokyo e New Mosca chiuderanno il quadro di un mondo futuristico decisamente oscuro, che ci immergerà nell’anno 2052.

Se volete provare il gioco con le vostre mani in Accesso Anticipato non dovete fare altro che raggiungere la pagina Steam ufficiale.

Vi ricordiamo anche che un mese fa Cyberpunk 2077 dominava le classifiche di vendita di PlayStation Store, mentre oggi le vendite hanno subito un forte calo.

Il titolo di CD Projekt RED era infatti riuscito a dominare la precedente classifica dei titoli più venduti su PS4, sebbene la gloria non è durata a lungo.

Su PC, gli utenti stanno lavorando costantemente per migliorare loro stessi il gameplay, come dimostrato da un mod che migliora l’abbigliamento e aggiungendo vari elementi RPG.