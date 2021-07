GTA 6, un insider “smentisce” un leak molto recente

A inizio luglio hanno iniziato a susseguirsi interessanti indiscrezioni su GTA 6, il prossimo capitolo della serie di Rockstar Games ancora molto lontano da un annuncio ufficiale.

Considerando anche che GTA V non sembra voler scendere dal piedistallo, è molto difficile che un nuovo

Di recente, però, alcune succulente indiscrezioni messe in circolazioni dall’insider Tom Henderson hanno riacceso l’interesse verso il gioco.

Anche l’ormai celebre Jason Schreier di Bloomberg ci aveva messo del suo, specie per quanto riguarda la presunta mappa del nuovo gioco.

Henderson, conosciuto anche per i suoi scoop su Call of Duty e Battlefield, ha però detto la sua proprio relativamente alla questione della presunta mappa del gioco leakata con troppo anticipo (via ComicBook).

Sui social, l’insider ha messo in dubbio la validità dell’indiscrezione, osservando che i fan di Grand Theft Auto non dovrebbero aspettarsi leak di questo calibro almeno per i prossimi due anni.

Non si tratta quindi né di una smentita né di una nuova conferma, sebbene avere tra le mani la mappa di GTA 6 con così largo anticipo sia certamente una cosa quantomeno sospetta.

I wouldn't expect any leaks like this for a couple of years. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 12, 2021

Sfortunatamente, al momento non abbiamo quindi ancora risposte concrete sulla validità della mappa trapelata nei giorni scorsi.

Ovviamente, Rockstar Games potrebbe decidere di rilasciare un commento ufficiale sulla questione, sebbene è davvero molto improbabile che ciò possa accadere (del resto, non è mai successo in passato).

Schreier aveva comunque ribadito che GTA 6 si trova «nella prima fase dello sviluppo» e che «avrà una mappa in evoluzione ed espansione».

Il prossimo capitolo dovrebbe infatti includere un nuovo sistema di ricompense e pagamenti, il quale potrebbe rappresentare di fatto un punto di svolta rispetto al passato.

Sempre Henderson aveva inoltre ventilato la presenza di una protagonista femminile e dei jetpack.

Ad ogni modo, tornando a parlare del “vecchio” GTA V, avete letto che secondo un giocatore Michael è la “copia” del protagonista di una celebre serie televisiva?