GTA 6, il reveal ufficiale sarebbe davvero dietro l’angolo

Ormai sono passate diverse settimane dal leak di GTA 6, che nei giorni scorsi ha permesso ai fan di sbirciare ciò che li attenderà nel prossimo capitolo della serie Rockstar Games.

La mole di video provenienti da una build interna del seguito ufficiale di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) non rappresentano però la qualità del prodotto finale, il quale deve ancora essere mostrato ufficialmente.

Nel mentre, alcuni fan di Grand Theft Auto 6 hanno ipotizzato quanto sia stata espansa la mappa del gioco rispetto a GTA V, utilizzando le coordinate trapelate dal leak.

Ora, però, come riportato anche da Dexerto, sembra proprio che il reveal ufficiale di GTA 6 possa essere ormai davvero imminente.

Un noto insider legato ai giochi Rockstar Games ritiene che il reveal ufficiale di GTA 6 potrebbe avvenire molto presto, visto e considerato che i fan sono sempre più impazienti di conoscere la data di uscita.

Secondo l’insider Tez2, che spesso e volentieri si è sbilanciato su quando Rockstar rivelerà il gioco, ha reso noto che quel momento potrebbe finalmente essere ormai alle porte.

In un post su GTAForums, Tez2 ha parlato del nuovo aggiornamento di GTA Online, della Heist Challenge e dell’evento GTA+, ma ha anche suggerito che ci sarà dell’altro.

