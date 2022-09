GTA 6, il leak dei 90 filmati sarebbe reale: per Rockstar è «un incubo»

La scorsa giornata è stata monopolizzata da un leak semplicemente clamoroso e che sembrerebbe ormai essere stato confermato come reale, sebbene manchino ancora commenti ufficiali dai diretti interessati: sono infatti emersi online oltre 90 filmati e immagini di gioco provenienti da una build interna di GTA 6.

Si tratta naturalmente di una versione non finalizzata e che non era pronta per essere mostrata al grande pubblico, ormai curiosissimo di vedere in azione l’erede di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon).

Alcuni filmati risalirebbero addirittura al 2021 e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero stati trapelati direttamente dal server Slack utilizzato dagli sviluppatori per condividere i progressi al suo interno.

Inevitabilmente, il leak è diventato virale e ha scatenato numerose reazioni, incluse quelle dell’hacker originario che, come riportato da TheGamer, adesso ha ammesso di essere in possesso del codice sorgente di GTA V e GTA 6 e di essere pronto a venderlo agli stessi sviluppatori per un riscatto.

Anche il content creator e insider LegacyKillaHD ha commentato la notizia sul proprio profilo Twitter, dicendo di essersi messo in contatto con diverse fonti di Rockstar Games che non solo hanno ammesso che il leak sarebbe reale, ma di esserne rimasti «devastati».

La notizia è stata poi confermata dal giornalista Jason Schreier, che parla di «un incubo» per gli sviluppatori e che questo è considerabile come uno dei più grandi leak della storia dei videogiochi.

I'm sure its not needed but I've spoken to a couple sources at Rockstar Games this morning & they are all gutted. Devastated. Most are waiting till Monday to find out how leadership responds or what happens next but indeed this is the real deal. — Michael (@LegacyKillaHD) September 18, 2022

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

Nel frattempo, Take-Two ha iniziato a prendere provvedimenti facendo oscurare i video caricati in rete per violazione di copyright, confermando, pur senza alcuna dichiarazione, che effettivamente i dati trapelati sarebbero reali.

In attesa che sviluppatori e publisher scelgano di commentare o meno il clamoroso leak, i big dell’industria videoludica hanno voluto esprimere la loro solidarietà: tra questi ci sono anche Neil Druckmann e Cory Barlog, che sanno benissimo cosa significa essere vittima di anticipazioni indesiderate.

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 18, 2022

I hate fucking leaks. pic.twitter.com/gjgb6vjBs4 — cory barlog (@corybarlog) September 18, 2022

Anche se la veridicità del leak sembra ormai non essere più in discussione, invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di comunicati ufficiali: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità sulla vicenda.

Ricordiamo che i filmati trapelati in rete avrebbero confermato numerose indiscrezioni sul progetto: sembra infatti che il sesto capitolo sarà ambientato in una Vice City moderna e avrà due protagonisti, uno maschile e una femminile.

In ogni caso, il reveal ufficiale, anche alla luce dei recenti leak, potrebbe non essere così distante: proprio pochi giorni fa Rockstar Games aveva pubblicato i “titoli di coda” di GTA V sul proprio sito.