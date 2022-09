GTA 6, un leak potrebbe aver svelato i primi video gameplay (e le immagini)

GTA 6 non è ancora stato mostrato ufficialmente da Rockstar Games, ma il nuovo attesissimo open world potrebbe essersi già svelato al mondo: proprio in questi istanti si stanno infatti diffondendo online numerosi filmati e immagini che mostrerebbero il titolo in azione.

Si tratterebbe di una versione naturalmente non finalizzata del successore di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon), mostrato in azione da un leak che, se confermato, potrebbe essere uno dei più significativi che la compagnia ha mai affrontato.

Come riportato infatti da Press Start Australia, proprio pochi minuti fa sono stati infatti condivisi oltre 90 filmati e immagini su GTA Forums, una delle più grandi community dedicate alla serie, mostrando anche alcuni dei dialoghi di gioco.

Il tutto sembrerebbe confermare anche numerose indiscrezioni arrivate dagli insider, mostrando due protagonisti — uno maschile e una femminile — in quella che sembrerebbe essere una moderna Vice City.

I file sono poi stati analizzati ulteriormente dai fan più esperti, che hanno scoperto come il catturato risalirebbe addirittura al 12 luglio 2021: GTA 6 apparirebbe chiaramente in uno stadio molto arretrato, suggerendo che il gameplay potrebbe essere risalente a una delle primissime build interne.

Sulla rete si stanno inevitabilmente spargendo a macchia d’olio numerosi screenshot e filmati tratti dalla presunta build del sesto capitolo della serie: naturalmente non sappiamo se il tutto sia effettivamente confermato o meno al 100%, ma secondo molti fan si tratterebbe di un leak legittimo, considerata anche la presenza del software build utilizzato dalla stessa Rockstar.

gta 6 has even crazier NPC conversations pic.twitter.com/VxsCzMEEIk — (@Who2Pitts) September 18, 2022

Gta 6 leaked lmao pic.twitter.com/zTPz4K2Po3 — Water (@WaterHexle) September 18, 2022

Per il momento, Rockstar Games non ha attualmente confermato né smentito alcuna delle informazioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena riusciremo a saperne di più su questo presunto leak che, se si rivelasse veritiero, avrebbe già offerto ai suoi fan un primo sguardo a GTA 6 prima dell’annuncio ufficiale.

Nel frattempo, non possiamo che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in assenza di qualunque comunicato ufficiale sulla vicenda.

Ancora non sappiamo quando gli sviluppatori intenderanno svelare ufficialmente la loro ultima fatica, ma secondo un insider potremmo riuscire a vedere la prima presentazione il prossimo mese.

Quel che sappiamo è che si tratta di uno dei progetti videoludici più ambiziosi di sempre: lo stesso publisher ha sottolineato che GTA 6 dovrà essere «il nuovo punto di riferimento» per tutta l’industria.