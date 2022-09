GTA V forse è quasi giunto alla fine: Rockstar ringrazia gli sviluppatori

Rockstar Games potrebbe aver anticipato l’imminente fine del supporto a GTA V, in vista dei lavori in corso sul sesto capitolo che richiederanno uno sforzo collettivo non indifferente da parte del team di sviluppo.

Sul sito ufficiale della compagnia è infatti apparsa in queste ore una pagina dedicata a GTA Online e al quinto capitolo (trovate la versione next-gen su Amazon) che non può lasciare indifferenti i fan, in quanto elenca tutti i ringraziamenti agli sviluppatori, proprio come accade nei titoli di coda di un videogioco.

Come segnalato da PCGamesN, si tratta dunque di una vera e propria pagina con i tipici Credits finali di un’avventura: un omaggio che assume ancora più importanza alla luce delle ultime indiscrezioni dedicate al suo successore.

Secondo quanto segnalato infatti da un affidabile insider, Rockstar Games avrebbe in mente di mostrare novità dedicate a GTA 6 già a partire dal prossimo mese: un chiaro segnale che, inevitabilmente, i lavori sul quinto amatissimo episodio dovranno essere ridimensionati, dopo aver già detto addio a Red Dead Online.

La pagina, che potete visualizzare voi stessi al seguente indirizzo, racchiude anche il seguente messaggio di ringraziamento da parte di Rockstar Games, dedicato al team che ha contribuito a rendere il leggendario open world e il suo multiplayer uno dei prodotti videoludici più amati di tutti i tempi:

«Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online rappresentano lo sforzo congiunto di tutto il nostro team globale nel corso di molti anni. Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi giochi, dal lancio iniziale nel 2013 fino ai nostri giorni».

Dopo questo breve messaggio di riconoscimenti, partono poi i lunghissimi credits e ringraziamenti speciali dedicati a ogni singolo sviluppatore e responsabile della produzione di GTA V.

Il tempismo appare decisamente sospetto e sono in molti a pensare che questo sia stato un modo velato per iniziare a dire addio al quinto capitolo della saga, in vista del reveal di GTA 6: ovviamente vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità sulla vicenda.

Nel frattempo, i fan continuano a scoprire segreti dopo quasi 10 anni dal lancio ufficiale: gli appassionati hanno infatti segnalato un’utile feature nascosta che vi darà una mano nel multiplayer.