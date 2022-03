GTA 6, uno streamer giura di averci giocato (e sarebbe impressionante)

A febbraio, è stato confermato che GTA 6 esiste, anche se al momento le informazioni ufficiali al riguardo sono quasi nulle, per non dire inesistenti.

Il successo del quinto capitolo e di GTA Online non hanno quindi impedito la messa in cantiere del sesto episodio della serie regolare, la cui data di uscita è ancora ignota.

Di GTA 6 si parla del resto da molto tempo, sebbene l’annuncio ufficiale di Rockstar Games lascia ben sperare che il gioco possa mostrarsi in tempi più o meno brevi.

Vero anche che Jason Schreier non ha mai fatto mistero del fatto che l’uscita del gioco non sarebbe proprio dietro l’angolo, sebbene ora qualcuno ha dichiarato di aver visto il gioco e – sorpresa – di averlo addirittura provato con mano.

Come riportato da Tech4Gamers (via ResetEra) lo streamer di nome ‘xQc’ sostiene di aver già testato GTA 6 online, e di essere rimasto davvero molto impressionato dal gioco.

Durante una live, ‘xQc’ ha menzionato di aver recentemente provato un gioco attualmente in fase di test, e che al momento non gli è permesso parlarne.

La chat ha iniziato ad riempirsi di domande da parte dei follower, con ‘xQc’ che ad un tratto non sembra più preoccuparsi dell’NDA, rivelando quindi di essere stato uno dei tester di GTA 6 online, avendo quindi potuto provare il gioco.

Stando alle sue parole sarebbero già pronti vari server dedicati al gioco, con molte opzioni e meccaniche da RPG mai viste prima nella serie.

xQc definisce il sistema da gioco di ruolo «il più avanzato di tutti i tempi», sebbene ad oggi queste informazioni non trovano ovviamente alcuna conferma ufficiale.

Vero anche che, da quello che sappiamo, il prossimo GTA avrà come punto focale la narrazione, come dichiarato anche dal publisher Take-Two.

Ma non solo: l’analista Michael Pachter ha parlato giorni fa per sommi capi del gioco Rockstar attualmente in lavorazione, facendo le sue argute – e interessanti – previsioni.