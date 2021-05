GTA 6 e gli annunci di lavoro: e se Rockstar stesse cercando personale per “altro”?

Tra i titoli più attesi di sempre, Grand Theft Auto VI (noto anche come GTA 6) ha sicuramente un posto speciale nella lista.

Dopotutto, il successo del precedente Grand Theft Auto V è sicuramente un biglietto da visita non indifferente per una delle saghe più amate di sempre.

Pochi giorni fa vi abbiamo rivelato come un annuncio di lavoro relativo a ben tre posizioni aperte in Rockstar Games – per le figure di game tester – abbia fatto volare con la fantasia i fan.

La Grande R cerca infatti personale per i suoi studi a Edimburgo, in India e a Lincoln, suggerendo che l’annuncio di GTA 6 possa essere ormai alle porte.

Se così non fosse? Tom Warren di The Verge ha infatti da poco pubblicato un tweet in cui suggerisce che tutto questo hype verso un presunto annuncio del nuovo Grand Theft Auto è in parte ingiustificato.

GTA 6 is trending again because Rockstar apparently has a new job listings for game testers. Imagine if Rockstar is just looking for testers for a mobile game 😅 pic.twitter.com/9WjmKgWpiv — Tom Warren (@tomwarren) May 3, 2021

GTA 6 è di nuovo di tendenza perché a quanto pare Rockstar ha un nuovo elenco di lavori per i tester di giochi. Immaginate se invece stiano cercando tester per un gioco per telefonia mobile.

La frase di Warren è piuttosto lapidaria: da un lato è come se suggerisse all’utenza di abbassare le aspettative, visto che nessun annuncio di GTA 6 è in arrivo.

Nulla esclude infatti che Rockstar possa davvero essere al lavoro su un nuovo gioco pensato per il mercato mobile, magari proprio relativo al franchise di punta dell’azienda.

Ad ogni modo, che GTA 6 sia in cantiere è quasi un dato di fatto: solo pochi giorni fa sono emerse alcune informazioni circa l’ambientazione del gioco, notizia poi supportata anche da altre conferme.

Visto e considerato anche che Take-Two sarà presente all’E3 2021, i fan possono in ogni caso attendere novità già nelle prossime settimane.

Sicuramente, dal canto nostro vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più (magari, con qualche informazione ufficiale proveniente dalla stessa Rockstar).

Nell’attesa, su SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori GTA con tutti gli episodi della serie che ci sono rimasti impressi.