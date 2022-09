GTA 4 Definitive Edition è stato «ucciso» da Take-Two

Uno dei capitoli della saga di Grand Theft Auto più discussi di sempre è GTA 4 (o GTA IV), l’avventura di Niko Bellic nonché sequel dell’amato GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato interamente a Liberty City (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) è uno di quei giochi che i fan non hanno mai smesso di apprezzare, tra alti e bassi.

Del resto, molti continuano a scandagliare il gioco trovando feature inedite, a dimostrazione di quanto Grand Theft Auto IV sia ancora piuttosto chiacchierato.

Ora, mentre i fan lo stavano trasformando in un gioco next-gen, sembra proprio che Take-Two Interactive abbia deciso di dire basta a queste versioni fan made di GTA 4.

Come reso noto anche da Game Rant, il team di un’ambiziosa mod di Grand Theft Auto 4 ha ricevuto un avviso di rimozione DMCA da parte del publisher americano.

Questa mirava infatti a rinnovare completamente l’esperienza di gioco, combinando una collezione di mod e patch create dai fan in una vera e propria Definitive Edition del classico.

Il progetto Grand Theft Auto 4 Definitive Edition nasceva infatti nel 2016, con l’obiettivo ancora più ampio di migliorare le vecchie versioni per PC dei giochi Rockstar, tra cui Grand Theft Auto Vice City, GTA San Andreas e Bully.

Bad news guys. Appreciated if u got ppl to raise awareness / spread the word as much as possible.

I knew this day was coming

Here we are with a DMCA by Rockstar (I assume) on our GTAIV DE patch.

Well, I suppose we need to remove all GTAIV related stuff from the website. :/ pic.twitter.com/WUjKRluhXl

— D.E.P | Definitive Edition Project (@d_e_p_official) September 18, 2022