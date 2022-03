GRID Legends, ultimo racing Codemasters, già a prezzo scontato su Amazon! Risparmi il 30%!

Se siete appassionati di giochi di guida, molto probabilmente avrete adocchiato il recente GRID Legends, ultimo titolo sviluppato da Codemastars. Ora non avete più scuse per non procedere all’acquisto, dato che il titolo viene già proposto a prezzo scontato su Amazon!

GRID Legends è un titolo perfetto per chi non ama i giochi di corso troppo simulativi (stile Assetto Corsa), ma cerca puro divertimento con un approccio molto arcade e poco tecnico, dove tagli in curva, sportellate e poca onestà la fanno da padrone.

GRID Legends propone una modalità Storia un po’ diversa dal solito, dove Driven To Glory diventa un vero e proprio documentario con attori reali, i quali vengono intervistati per valutare come sono andate le gare. Si tratta decisamente di un’idea piuttosto interessante.

GRID Legends offre anche diverse modalità (tra cui quelle online) e la sua durata è assicurata falla presenza di oltre 100 vetture e moltissimi tracciati. Come affermato nella nostra recensione: “Grid Legends si conferma un titolo divertente e fruibile […] [con] tante vetture, tanti tracciati e tante idee“.

Solitamente GRID Legends viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 48,99€, con un risparmio reale di 21€.Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un recentissimo racing game a prezzo scontato!

