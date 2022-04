Grande successo per il Gardacon: boom di visitatori e tanta voglia di videogiochi

C’è tantissima voglia di videogiochi, ancora di più in questo periodo storico, e a dimostrarlo è stato il grande successo dell’edizione 2022 del Gardacon. La kermesse, tenutasi il 26 e il 27 marzo scorsi, ha infatti visto un notevole incremento di visitatori, con un +50% rispetto alla precedente edizione.

Come vi avevamo raccontato, durante l’evento si sono seguiti tanti appuntamenti dedicati all’eSport, organizzati da Gamers Arena, e dirette streaming dal RING, trasmesse anche sul canale Twitch per tutti coloro che non potevano essere presenti in loco.

Grande successo per l'edizione 2022 del Gardacon

L’eSport al Gardacon 2022

Warzone Mobiuz Tournament

Successo per il torneo dedicato a Call of Duty: Warzone, che nelle postazioni dotate di Mobiuz EX2510S con performance a 120 fps ha visto il trionfo di Poisonedbycovid, vincitore di questa prima tappa della competizione itinerante dedicata al battle royale firmato Activision.

Valorant Zowie Cup

La sfida 5v5 sul gioco firmato Riot Games – resa possibile grazie al supporto di BenQ e dei suoi monitor Zowie XL2546K, dotati di refresh rate a 240 Hz e di DyAc+™ Technology – ha visto il trionfo della squadra Brescia Esport, guidata da BSE|Alex. con Keidrom, Nov4, Astra, Youngfost TTV.

Entrambe le competizioni realizzate con il supporto di BenQ hanno dato la possibilità ai vincitori di essere eventualmente selezionati da dei veri team di eSport, che hanno seguito da vicino le sfide per individuare i talenti emergenti del panorama nostrano.

Siwego eSport Arena

Con il supporto di Siwego, azienda leader nel campo della logistica e dei trasporti grazie a un app che permette di gestire spedizioni in tempi e costi ridotti, l’arena eSport ha ospitato tornei dei Tekken 7 e FIFA 22, dove gli appassionati di picchiaduro e di pallone virtuale hanno potuto contendersi la palma del più forte.

A trionfare sono stati, con la collaborazione di Brescia Esport e di Tekken Emilia, i seguenti giocatori:

Tekken 7

Primo posto: Taidake (Francesco Maria Minniti)

Secondo posto: Inigo (Luca Giannerbi)

Terzo Posto: Vanex (Vanessa Ghilotti)

FIFA 22

Primo posto: Bryan Bertoni

Secondo posto: Pasti92 (Andrea Pittarello)

Terzo Posto: Njr10 (Prince Alhasson)

L’arena ha ospitato anche le sfide dedicate a Guilty Gear -Strive-, il recente e apprezzatissimo picchiaduro firmato da Arc System Works. Con il supporto di Spaghetti Showdown, la competizione è stata di livello altissimo e ha premiato i seguenti vincitori:

Primo posto: Spaghetti|Mr. Jetstream

Secondo posto: Arrow_Calis

Terzo posto: SYG|Armix27

E, per chi voleva divertirsi, c’è stato spazio anche per Just Dance 2022 e per Mario Kart 8 Deluxe, che hanno intrattenuto i visitatori dell’evento.

Non solo competizioni!

Oltre alle sfide, Gardacon ha permesso di intrattenersi anche con diverse aree tematiche. Molti visitatori, ad esempio, sono stati incuriositi dalla Zowie Esport Experience: con i suoi monitor BenQ Zowie XL2546K, pensati proprio per il gioco competitivo, questa ha consentito ai visitatori dell’evento di provare a vivere l’eSport in una vera postazione da gioco competitivo.

Tantissimi visitatori anche per l’area dedicata a Nintendo Switch, con la possibilità di provare tante delle recenti novità del grande N, e per quella sulle console next-gen, dove i giochi sulle nuove piattaforme sono stati vissuti al meglio delle loro performance sui monitor Mobiuz EX2510S, capaci di supportare anche i 120 fps di frame rate.

Successo anche per i progetti che hanno visto protagonisti Alle Tattoo e Gamers Arena, con l’artista che ha permesso ai visitatori del Gardacon di scoprire i piccoli grandi segreti dei tatuatori professionisti, provando a tatuare su pelle sintetica i loro personaggi preferiti dei videogiochi.

E, dal momento che noi videogiocatori siamo un popolo di sani nostalgici, non poteva non destare grande interesse anche l’area da retrogaming firmata da Penny Games, visitando la quale il pubblico del Gardacon ha potuto fare un suggestivo tuffo nel passato del videogioco.

Il prossimo evento in calendario per i gamer è già vicinissimo: il Gamics si svolgerà infatti a CarraraFiere il 7 e l’8 maggio, dove prenderà il via anche la seconda tappa del WARZONE Mobiuz Tournament e della Valorant Zowie Cup.