Gamers Arena scende in campo nel Gardacon, «verso il pro-gaming e oltre!»

I videogiochi saranno i protagonisti assoluti del prossimo weekend: il 26 e il 27 marzo, infatti, Gamers Arena tornerà in scena nella cornice del Gardacon dove, in collaborazione con alcuni innovativi brand nell’universo del gaming, si terrà l’appuntamento con tante sfide in chiave eSport e una valanga di novità da toccare con mano per gli appassionati del panorama videoludico.

Di ritorno anche in questo 2022, il Gardacon porterà al Centro Fiera del Garda di Montichiari sia la competizione degli sport virtuali, sia la possibilità di giocare liberamente in compagnia delle piattaforme di ultima generazione.

I maghi del videogioco si contenderanno il montepremi del Torneo SiWeGo sfidandosi in FIFA 22 e Tekken 7. Non è tutto: durante la manifestazione ci saranno anche tornei gratuiti su Call of Duty: Warzone e Valorant, i due amati sparatutto in soggettiva. E, per chi non sarà ancora stanco, Gamers Arena darà anche la possibilità di divertirsi con aree dedicate alle sue attrazioni uniche Mario Kart Live e Guitar Arena, oltre che con Just Dance 2022, Guilty Gear -Strive- e Fortnite.

L’occasione sarà anche uno spazio adibito alla scoperta della NEXT-GEN, che potrà contare su un’area omonima con postazioni dove giocare con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche grazie ai nuovi monitor professionali Mobiuz EX2510S a 120Hz, perfetti per un divertimento ad alte prestazioni grazie al loro refresh rate che punta a un’esperienza di gioco straordinariamente fluida.

In questo spazio i giocatori potranno divertirsi con:

Gran Turismo 7 (PS5)

Horizon: Forbidden West (PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Elden Ring (Xbox)

Halo Infinite (Xbox)

Psychonauts 2 (Xbox)

Crossfire X (Xbox)

Forza Horizon 5 (Xbox)

Rainbow Six: Extraction (Xbox).

A completare la proposta in termini di console è anche lo spazio con le postazioni dedicate a Nintendo Switch. In questo caso sono i videogiochi incredibilmente unici della casa di Kyoto a dominare la scena e potrete giocare a:

Mario Kart Live Home Circuit

Super Smash Bros. Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Warioware: Get it Together!

Shin Megami Tensei V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Triangle Strategy

Metroid Dread.

Gamers Arena tornerà anche con il suo RING, il palcoscenico caratteristico che sarà animato dal mattatore Locke: qui, oltre alle finali dei tornei, il presentatore si divertirà in vostra compagnia con sfide al Quiz Senza Frontiere e le King of the Hill, con premi in palio per i trionfatori.

Tra gli ospiti del Gardacon, sottolineiamo, ci sarà anche Alle Tattoo, il tatuatore modenese che ha trionfato per ben 14 volte ai Guinness World Record: in sua compagnia, i partecipanti alla fiera potranno provare l’ebbrezza di tatuare su pelle sintetica, mentre l’artista racconterà la sua carriera tra opere, tatuaggi, libri e il progetto del Mat75, il più grande museo del tatuaggio al mondo.

Approfondiamo, di seguito, tutti gli appuntamenti da non perdere della manifestazione.

I grandi tornei di eSport

L’eSport italiano, dopo essere stato costretto ad adattarsi alla pandemia, sta riconquistando i suoi spazi anche in presenza e il Gardacon sarà un’ottima occasione per respirare l’aria delle grandi occasioni competitive.

I tornei della manifestazione saranno resi possibili dal supporto di grandi brand come BenQ e dalla start-up SiWeGo, nota per le sue soluzioni innovative nel campo della logistica e che ha deciso di supportare il progetto di Gamers Arena.

Zowie Cup – Valorant

In questa competizione su PC 5vs5 i giocatori si contenderanno la palma dei migliori su Valorant, lo sparatutto tattico di casa Riot Games. I concorrenti si daranno battaglia rimanendo concentrati grazie ai nuovi monitor Zowie Serie XL firmati BenQ, che garantiranno una gaming experience di grandissima flessibilità proposta in un design inimitabile.

La squadra che trionferà porterà a casa la Zowie Cup e accederà a delle selezioni che potrebbero portarla a entrare, in futuro, in un vero e proprio team eSport. Maggiori informazioni sull’iscrizione (gratuita) e il regolamento sono disponibili sul sito.

Call of Duty: Warzone Mobiuz Tournament

I fan dei battle royale potranno sentirsi a casa nel torneo di Call of Duty: Warzone, proposto in versione next-gen e supportato da Mobiuz by BenQ, con un’esperienza di gioco a 120Hz su Xbox Series X|S. Su Mobiuz EX2510S i giocatori potranno vivere i dettagli migliorati su HDRi e un audio mai così coinvolgente grazie a True Sound by treVolo.

Il vincitore del torneo porterà a casa una speciale coppa e potrà anche essere selezionato per entrare in un vero team eSport. Anche in questo caso l’iscrizione è gratuita: maggiori informazioni sono disponibili sul sito.

SiWeGo Esport Arena

L’arena da gioco di SiWeGO ospiterà i giocatori di Tekken 7 e di FIFA 22 pronti a sfidarsi a suon di arti marziali nel primo caso, di gol nel secondo. Le competizioni si svolgeranno in un’arena con postazioni eSport professionali, con tanto di monitor Zowie privo di qualsiasi lag, amplificatore audio per cuffie con volume indipendente per ogni singolo giocatore e anche postazioni da streaming con maxi-schermo, caster e platea.

Per quanto riguarda Tekken 7, il montepremi in palio sarà di 400 euro e trovate sul sito maggiori dettagli. I giocatori di FIFA 22 si contenderanno invece un montepremi di 200 euro: al link trovate tutte le informazioni per partecipare.

Guilty Gear -Strive-

Gli amanti dei picchiaduro sanno sicuramente di cosa parliamo, quando citiamo Guilty Gear -Strive-: il titolo sarà protagonista del Gardacon, dove la community italiana Spaghetti Showdown proporrà un torneo offline che sarà trasmesso anche in diretta streaming, con finali sul palco. Il montepremi finale sarà di 100 euro e potete trovare le informazioni su regolamento e iscrizioni sul sito.

Gli ospiti e le attrazioni del Gardacon

Zowie eSport Experience

Troverà spazio nel Gardacon la Zowie Experience, che vi permetterà di scoprire quanto cambi l’esperienza di gioco quando si può contare su monitor di serie XL su giochi come Overwatch o Call of Duty: Vanguard.

Per divertirsi, infatti, c’è bisogno di qualità e immergersi nelle tecnologie più all’avanguardia consente di scoprire il meglio che il gaming abbia da offrire.

Alle Tattoo

Alessandro Bonaccorsi, tatuatore da record che ha portato a casa 14 Guinness World Record, conosciuto con il suo nome d’arte Alle Tattoo, sarà il grande ospite della manifestazione, dove parteciperà per la prima volta. Con alle spalle oltre trent’anni di carriera, l’artista è anche scrittore, imprenditore e influencer, con oltre 60.000 follower sui suoi canali.

Grazie alla sua presenza, arte e videogiochi si legheranno: Alle, infatti, avrà una sua postazione di lavoro e una mostra di arte contemporanea dedicata al mondo del videogame e a quello del fumetto.

Hey.Sober & Ehdson

Sul RING del Gardacon e di Gamers Arena arriveranno, direttamente da TikTok, anche Noemi Mortella, meglio nota come Hey.Sober, e Kevin Santiago, conosciuto come Ehdson. I due giovani, noti per raccontare le loro passioni sia sul social network che su Twitch, vi terranno compagnia sul palco dell’evento nel corso della giornata di domenica, giocando con voi.

Arcade Retro Gaming

Per scoprire quanta strada abbiano fatto i videogiochi è sempre importante ricordare da dove sono partiti: ecco perché al Gardacon ci sarà posto anche per il retrogaming, grazie al lavoro di Penny Games – Retrogaming & Arcade Parts.

Gli appassionati (e i nostalgici, noi videogiocatori lo siamo un po’ tutti) potranno così divertirsi tra retro console artigianali e viaggi nel tempo che rievocheranno i sentimenti dei primi videogiochi che abbiamo vissuto da bambini.

Il programma dell’evento

Tornei sabato

Call of Duty: Warzone Mobiuz Tournament | Info e iscrizioni

Tekken 7 – Torneo SiWeGo | Info e iscrizioni

Mario Kart 8 Deluxe | Iscrizione gratis sul posto

Just Dance 2022 | Iscrizione gratis sul posto

Tornei domenica

Valorant Zowie Cup | Info e iscrizioni

FIFA 22 Torneo SiWeGo | Info e iscrizioni

Guilty Gear -Strive | Info e iscrizioni

Call of Duty: Warzone Mobiuz | Iscrizione gratis sul posto

Importante

Si ricorda:

Inizio: ore 14.00

Iscrizioni: consentite fino a 30 minuti prima dell’inizio dei tornei, direttamente alle postazioni di gioco

Alcuni tornei prevedono costi di iscrizione

Alcuni tornei prevedono il tesseramento.

Sul palco sabato

Ore 10.00 Elden Ring

Ore 11.00 Quiz Time!

Ore 13.00 Super Mario Bros. Time Attack!

Ore 14.00 Quiz Time!

Ore 15.00 Ehdson & Hey.Sober by TikTok

Ore 16.40 Finale del torneo di Guilty Gear -Strive-

Ore 17.00 Finale del torneo di Tekken 7

Sul palco domenica

Ore 10.00 Elden Ring

Ore 11.00 Quiz Time!

Ore 13.00 Super Mario Bros. Time Attack!

Ore 14.00 Quiz Time!

Ore 15.00 Alle Tattoo Gaming Ink

Ore 16.00 King of the Hill : sfida tra il pubblico a Tekken 7 e Street Fighter V

: sfida tra il pubblico a e Ore 17.30 Finale del torneo di FIFA 22

Ore 18.00 Quiz Time!

Si ringraziano per la collaborazione Brescia eSports, Tekken Emilia e Spaghetti Showdown. Maggiori informazioni su biglietti, modalità di ingresso e prevendita sono disponibili sul sito ufficiale del Gardacon.