Gran Turismo 7 avrà un mondo “più reale della realtà”? Parla Yamauchi

Kazunori Yamauchi è attualmente al lavoro per la realizzazione di Gran Turismo 7, l’ultimo grande capitolo next-gen della saga automobilistica in esclusiva su PS5, per il quale l’autore nutre forti ambizioni.

Già in passato aveva infatti dichiarato di non volere alcun compromesso per la sua realizzazione e che sia lui che tutto il team di sviluppo di Poliphony Digital vogliono sempre realizzare il meglio che possono, proprio in riferimento al settimo capitolo principale della serie.

In seguito a queste dichiarazioni, com’era purtroppo prevedibile, l’uscita di Gran Turismo 7 è stata poi rinviata al 2022: inizialmente previsto per il 2021, a causa del Covid-19 e della volontà del team di non lasciare nulla al caso, è stato dunque deciso di prendersi tutto il tempo necessario per creare un nuovo capolavoro.

Yamauchi non ha mai nascosto di essere un grande fan della tecnologia e di come nutra il sogno di poterne sempre sfruttare il più possibile i costanti miglioramenti, proprio come ha avuto modo di sottolineare nuovamente in un’intervista a KPMG.

Lo storico autore di Gran Turismo 7 vuole realizzare un mondo virtuale incredibile.

In particolare ha poi evidenziato la sua volontà di creare un mondo virtuale incredibile, che i nostri occhi possono percepire in maniera più fedele rispetto alla realtà di tutti i giorni:

«Credo che una delle missioni dei videogiochi sia quella di realizzare dei gemelli digitali, collegando il mondo reale a quello virtuale. Però sono altrettanto convinto che “la realtà che può essere percepita dagli umani potrebbe non essere necessariamente sentita come qualcosa di reale” ed intendo sicuramente confrontarmi con questo dubbio. Vorrei assumermi la sfida di creare un mondo che le persone possano percepire come più reale della realtà stessa, sia che questo avvenga tramite Gran Turismo oppure no».

Kazunori Yamauchi ha dunque manifestato pubblicamente la sua volontà di creare un mondo incredibile che possa essere talmente realistico da poter passare per vero, forse paradossalmente anche di più di ciò che noi percepiamo realmente.

Non ha inoltre nascosto il suo desiderio di poter lavorare a qualcosa di unico a prescindere dalla sua storica serie automobilistica Gran Turismo, non escludendo però che questi dettagli possano venire introdotti anche nel suo ultimo lavoro.

Ha poi concluso che idee simili potrebbero inoltre aiutare in un momento difficile come quello attuale, dove a causa della pandemia è impossibile poter fare determinate attività che si svolgevano in passato e che proprio per questo motivo un mondo virtuale potrebbe regalare gioia e felicità.

Yamauchi si dice dunque speranzoso che «il nostro futuro sarà uno in cui la tecnologia sarà utilizzata per rendere felici le persone».

Un’intervista sicuramente molto interessante, che lascia intendere anche una possibile evoluzione a breve termine del modo in cui intendiamo la serie automobilistica: non ci resta che aspettare di vedere come sarà il mondo di Gran Turismo 7.

Per coloro che però si stessero spaventando di cambiamenti improvvisi alla serie, niente panico: il director ha già assicurato che Gran Turismo 7 non farà strani sperimenti e sarà più simile al primo ed al quarto capitolo.

Sappiamo però che una piccola rivoluzione verrà introdotta grazie all’SSD di PS5, attraverso il quale diventerà possibile cancellare i caricamenti di gioco mentre cerchiamo una nuova auto.