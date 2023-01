Gran Turismo 7, Yamauchi svela i tempi record per sviluppare ogni singola nuova auto

Uno degli aspetti più apprezzati da tutti i fan di Gran Turismo 7 è sicuramente la cura maniacale per i dettagli di ogni singola auto giocabile: una fedeltà che, stando alle ultime dichiarazioni del director Kazunori Yamauchi, richiede molto più tempo di quanto si potesse pensare.

Polyphony Digital riesce da sempre a trasmettere nelle proprie produzioni tutto l’amore per la storia dei veicoli a quattro ruote, fornendo anche in Gran Turismo 7 (lo trovate in sconto su Amazon) una selezione intelligente e ricca di retroscena interessanti.

In occasione del 25esimo anniversario della saga, il director ha infatti voluto spiegare perché lui e il suo team non riescono sempre a soddisfare tempestivamente le richieste degli appassionati in merito alle nuove auto da aggiungere nel gioco: i tempi di sviluppo per ogni singolo veicolo sono estremamente longevi.

Kazunori Yamauchi ha svelato che per realizzare ogni singola auto da zero sono necessari fino a 270 giorni di sviluppo. Un periodo di tempo che non include una eventuale “ondata” di contenuti, ma proprio la realizzazione di un veicolo a quattro ruote specifico (via PSU).

Il papà di Gran Turismo spiega infatti che il motivo per cui non sono ancora arrivati alcuni dei veicoli più richiesti dalla community, come ad esempio la Toyota Chaser o la Mitsubishi Lancer Evolution 4, è proprio per via dei tempi di sviluppo.

Polyphony Digital deve costantemente calcolare tutte le risorse a sua disposizione per riuscire a produrre il maggior numero di veicoli possibili in meno tempo, tenendo comunque conto che si tratta di un lavoro che richiede molta pazienza proprio per via della cura nei dettagli.

Insomma, dopo questa rivelazione è possibile che la community possa apprezzare anche maggiormente l’incredibile lavoro svolto dagli sviluppatori per la riproduzione di ogni singolo veicolo, a prescindere da quelli che possano essere i naturali desideri degli appassionati di auto da corsa.

Ricordiamo che presto sarà possibile vivere in modo ancora più realistico questa grande esperienza di corsa esclusiva PlayStation, grazie al visore PS VR2: Gran Turismo 7 VR sarà infatti uno dei giochi disponibili gratis al lancio, a patto di avere già a disposizione il gioco originale.

La passione per le auto da corsa sarà trasmessa presto anche sul grande schermo: il primo trailer ufficiale ci ha svelato il dietro le quinte dell’ambizioso film di Gran Turismo, con riprese che sembrano tratte proprio dal videogioco.