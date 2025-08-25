Il creatore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha confermato attraverso i suoi canali social che un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7 arriverà su PS5 e PS4 nel corso dell'attuale settimana.

L'annuncio segue come sempre la tradizionale formula delle sagome misteriose, dove i veicoli vengono mostrati in controluce per stimolare le speculazioni della community.

Gli esperti di GTPlanet hanno già provato a individuare tutte le 4 nuove auto in arrivo nell'aggiornamento di agosto, segnalando che questa volta il compito è stato reso leggermente più facile dagli sviluppatori: due delle quattro auto sono già state rivelate in precedenza attraverso comunicazioni ufficiali di GM Design.

Di conseguenza, le protagoniste principali di questo aggiornamento sono indubbiamente le due concept car della famiglia Corvette sviluppate dai team di design globali di General Motors. La Chevrolet Corvette CX Concept rappresenta una visione futuristica che potrebbe anticipare la direzione stilistica delle generazioni successive, con la "X" che simbolicamente potrebbe riferirsi alla decima iterazione del modello.

Questo prototipo mantiene la configurazione a motore centrale introdotta con l'attuale C8, ma sostituisce completamente il propulsore tradizionale con quattro motori elettrici integrati nelle ruote, capaci di erogare complessivamente 2.000 cavalli di potenza.

Accanto alla CX Concept troviamo la CX.R Vision Gran Turismo, seconda delle tre Vision GT cars rivelate quest'anno, ma la prima ad approdare effettivamente nel videogioco di Polyphony Digital (lo trovate scontato su Amazon).

Questa versione adotta un approccio ibrido più orientato alle competizioni, combinando un compatto ma potentissimo V8 da 2 litri che sviluppa 900 cavalli con due motori elettrici sull'asse anteriore. Un terzo motore è posizionato nel cambio, probabilmente per garantire continuità di coppia durante le cambiate, mantenendo comunque l'output totale di sistema a 2.000 cavalli.

Le due sagome posteriori riportano Gran Turismo 7 alle sue radici più eclettiche, con scelte che sembrano pescare dal catalogo delle auto più peculiari mai prodotte: la silhouette di destra appartiene quasi certamente alla Renault Avantime, un veicolo che ha lasciato ricordi contrastanti nei giocatori di GT4, particolarmente per una missione di scia che metteva a dura prova la pazienza.

Questa singolare creazione automobilistica, parte monovolume e parte coupé, venne prodotta da Matra per appena un anno ma rimase disponibile sul mercato per quasi tre anni a causa delle vendite deludenti.

Nonostante le dimensioni generose, l'Avantime ospitava solamente cinque passeggeri distribuiti su tre porte, con le portiere laterali dotate di un sistema di cerniere "a doppia cinematica" che permetteva l'apertura anche in spazi ristretti.

La gamma motorizzazioni spaziava da un 2.2 litri diesel fino a unità benzina da due litri a quattro cilindri e un V6 da tre litri, quest'ultimo strettamente imparentato con il propulsore della Renault Sport Clio V6.

L'identificazione della quarta vettura risulta più complessa, ma gli indizi visibili - in particolare il cluster di sensori sul tetto che ricorda un'insegna da taxi - suggeriscono si tratti della Sony Honda Mobility Afeela 1.

Gran Turismo 7 include già la versione prototipo di questo veicolo elettrico, curiosamente disponibile gratuitamente nel gioco insieme alla Toyota Himedic Ambulance: di conseguenza, la nuova aggiunta dovrebbe rappresentare la variante di produzione che ha recentemente iniziato la fase di collaudo presso lo stabilimento Honda MAP in Ohio.

Come da tradizione consolidata, la condivisione delle sagome rappresenta solo il primo passo nella strategia comunicativa di Polyphony Digital per gli aggiornamenti di GT7: le informazioni dettagliate dovrebbero arrivare mercoledì 27 agosto, precedendo il rilascio dell'update previsto per giovedì 28 agosto, mantenendo la cadenza che ormai caratterizza il supporto post-lancio di Gran Turismo 7. Ovviamente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelate ulteriori novità in merito.