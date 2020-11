Gran Turismo 7 su PS5 potrebbe uscire prima del previsto

Lo scorso mese di giugno di quest’anno, Polyphony Digital ha confermato ufficialmente l’arrivo del suo Gran Turismo 7 sulla console next-gen di casa Sony, ossia PS5.

Stando alle informazioni rilasciare sino ad ora, il racing game girerà alla risoluzione 4K con frame rate che punterà ai 60 fotogrammi al secondo.

Sebbene sia gli sviluppatori che Sony non abbiano ancora rilasciato una data di uscita ufficiale per il gioco, una nuova pubblicità PlayStation potrebbe aver anticipato quanto meno il periodo di lancio.

Si parla infatti di “prima metà del 2021” per il debutto di GT7 su console PlayStation 5, sebbene la notizia non abbia al momento trovato conferma da parte del publisher. Poco sotto, l’immagine dello spot (via GTPlanet):

Ai fan non resta altro da fare se non che incrociare le dita, sperando che Polyphony Digital e Sony decidano di confermare il periodo di lancio, magari rivelando una data precisa.

Gran Turismo 7 avrà dalla sua «un parco macchine vastissimo» che potrà essere consultato in tempo reale senza attese per i caricamenti. Ma non solo: il gioco supporterà il ray tracing e l’HDR, e punterà molto sull’SSD, segnando di fatto uno stacco piuttosto netto rispetto a Gran Turismo Sport, ossia l’ultimo capitolo della serie disponibile da diverso tempo in esclusiva per console PS4.

L’SSD permetterà infatti di destreggiarsi rapidamente tra le diverse modalità di gioco, siano esse le varie gare che andremo ad affrontare, le lobby oppure anche solo invitare gli amici a prendere parte alle varie sfide multigiocatore. Restate sulle nostre pagine per non perdervi neppure un aggiornamento sul titolo.

Gran Turismo 7 è previsto in esclusiva assoluta su console PlayStation 5 in data da destinarsi.