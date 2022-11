Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Gran Turismo 7 su Amazon.

Prima di addentrarci nell'offerta sui videogiochi, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della celeberrima serie automobilista, che porta diverse novità inerenti al sistema meteorologico, ma gli appassionati potranno sfrecciare nuovamente su circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed Ring.

Gran Turismo 7 vede pure il reintegro della GT Mode o modalità Simulazione, che rende più realistico il funzionamento della Carriera: ripresa dai capitoli storici del franchise, questa modalità prevede che si ottengano patenti per competere in determinati eventi e che si ottengano tot trofei per accedere alle competizioni, oltre a richiedere di spendere valuta in-game per effettuare gli acquisti.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce […] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell’automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L’online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco […]».

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa Gran Turismo 7 per PS4 a soli 38,97€, rispetto ai consueti 70,99€ di listino, con uno sconto del 45%, mentre l'edizione PS5 viene proposta a 45,86€, con uno sconto dell'80,99€.

