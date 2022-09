Gran Turismo 7, l’update 1.21 è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Polyphony Digital ha appena annunciato a sorpresa il lancio dell’update 1.21 di Gran Turismo 7, disponibile da questo momento per il download su PS5 e PS4: si tratta di un hotfix pensato per risolvere alcuni bug importanti.

La scorsa settimana è infatti arrivato un nuovo aggiornamento per l’esclusiva racing di casa PlayStation (che trovate in sconto su Amazon), che ha però provocato alcuni errori minori.

Tra le tante novità arrivate con la versione 1.20 segnaliamo l’introduzione di nuove auto da corsa e tracciati giocabili, oltre a nuovi menù per la modalità Café da affrontare per sbloccare nuovi contenuti.

I fan non dovranno invece aspettarsi alcuna novità particolarmente rilevante dalla versione 1.21: come segnalato nel changelog ufficiale, sono stati risolti semplicemente due bug relative alle missioni e per l’acquisizione di nuove patenti di guida

La missione «Bathurst Gr.3 Battle» conteneva infatti un evento imprevisto che causava alle gomme del nostro veicolo di consumarsi troppo velocemente, rendendo così molto difficile completare la sfida: grazie al nuovo aggiornamento potrete dunque affrontarla con maggior facilità.

L’errore legato invece alle patenti si verificava durante i video playback di dimostrazione: se l’utente decideva di accelerare fino a mostrare il prossimo giro, a causa di questo bug diventava impossibile riuscire a continuare la partita.

Un bug dunque molto serio, per quanto abbastanza raro, che la nuova patch ha ufficialmente risolto: vi ricordiamo che è necessario scaricare la nuova patch per poter accedere a tutte le funzionalità di Gran Turismo 7, disponibile da adesso sulle vostre console.

Al momento non sono state svelate ulteriori novità nascoste, ma se dovessero emergere modifiche particolarmente rilevanti vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che il settimo capitolo della serie si è rivelato un successo senza precedenti: nonostante le polemiche legate soprattutto ai prezzi delle auto, Gran Turismo 7 ha battuto ogni record del franchise.

Il franchise di Polyphony Digital è sicuramente uno dei più grandi punti di forza di PlayStation: per questo motivo, Sony ha deciso addirittura di realizzare un film dedicato tratto da una storia vera.