Gran Turismo 7, l’edizione speciale 25th Anniversary è imperdibile!

Uno degli annunci più attesi, o per meglio dire ritorni, dell’ultimo PlayStation Showcase è stato senza dubbio quello di Gran Turismo 7.

Il titolo che, insieme ad Horizon Forbidden West, rappresenta il canto del cigno di PlayStation 4 vista la sua natura old-gen, rappresenta un ritorno alle origini.

Nonostante uscirà per entrambe le generazioni di console PlayStation, le due versioni avranno delle differenze pur lievi.

In Gran Turismo 7 tornerà infatti la grande attenzione per le modalità single player, sul quale di recente si è espresso anche Yamauchi.

Gran Turismo 7, che ha il compito di riscattare la serie dopo Gran Turismo Sport, uscirà il prossimo anno, e Sony ha presentato tutte le versioni del gioco limitate e da collezione.

L’annuncio arriva dal sempreverde PlayStation Blog, tramite il quale l’azienda ha mostrato tutti i bonus di ogni edizione speciale del gioco.

Per quanto riguarda il pre-ordine, chi acquisterà in anticipo il gioco presso i rivenditori oppure sul PlayStation Store avrà i seguenti oggetti di gioco:

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917 Living Legend

100.000 crediti di gioco (CR)

Ma a farla da padrone è sicuramente la 25h Anniversary Edition, edizione speciale per i veri fan del gioco e per chi vuole celebrare un traguardo così importante.

La versione digitale comprende i seguenti bonus, sempre per chi la acquisterà prima del 4 marzo 2022, ovvero la data di uscita:

Dual Entitlement PS4 + PS5

1.600.000 crediti di gioco (CR)

Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese

30 avatar di costruttori/partner

Colonna sonora ufficiale The Music of Gran Turismo

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917 Living Legend

Ma la vera chicca delle edizioni limitate di Gran Turismo 7 è la versione fisica della 25th Anniversary Edition, che potete vedere qui sotto:

È molto simile a quella digitale, ma viene inclusa anche una steelbook esclusiva in edizione limitata e la versione PS4 del gioco:

Include disco del gioco per PS5 e voucher per la versione PS4 del gioco

Crediti di gioco – 1.100.000 CR

Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese

30 avatar di costruttori/partner

Colonna sonora ufficiale The Music of Gran Turismo

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917 Living Legend

Preparatevi a Gran Turismo 7, che nella sua ultima apparizione si è dimostrato in splendida forma.

Questo nonostante sia un gioco cross-gen, che non è stato pensato così inizialmente dal team di sviluppo.

E, in via definitiva, questo nuovo episodio dello storico simulatore di guida non sarà più un esperimento, ma sarà simile ai migliori episodi del franchise.