Gran Turismo 7, gratis in VR: «le mie preoccupazioni erano infondate»

Gran Turismo 7, l’ultimo episodio della serie di real driving simulator disponibile da alcuni mesi su console PlayStation, sta per vivere una seconda giovinezza grazie all’update gratuito per PS VR2.

Il gioco originale (che trovate su Amazon a prezzo interessante) sta per vivere una seconda giovinezza, al di fuoti di contenuti e autovetture rilasciati a cadenza regolare.

E se Gran Turismo 7 probabilmente non arriverà mai su PC, gli utenti PlayStation potranno presto godere anche della realtà virtuale.

Ora, come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, Sony ha fatto il punto sulla versione VR di GT7, in arrivo gratis a fine febbraio.

James Stavrinides, Project Manager di SIE, ha infatti spiegato via PS Blog i motivi per cui Gran Turismo 7 in VR sarà un prodotto davvero imperdibile per i piloti virtuali.

«Gran Turismo 7 vanta una grafica mozzafiato, ma credevo che la conversione su PS VR 2 potesse comportare qualche ovvio (ma comprensibile) compromesso. Detto ciò, sono felice di affermare che le mie preoccupazioni erano infondate», ha spiegato Stavrinides.

«Qualità e nitidezza dell’immagine risultano notevolmente migliori rispetto a GT Sport e non mi è mai capitato di soppesare pro e contro della grafica in confronto a quella delle sessioni giocate su una TV ‘piatta’».

E ancora: «I giocatori possono ora guardare le oltre 450 auto del gioco usando lo Showroom VR, accessibile dal Garage. Questa modalità sembra essere il culmine naturale degli enormi sforzi compiuti da Polyphony per dare vita alle auto.»

«Potersi guardare intorno liberamente durante una gara offre dei vantaggi innegabili, sia in termini di prestazioni che di immersione nel mondo virtuale», ha aggiunto il Project Manager.

Non solo: «PS VR2 offre anche una nuova prospettiva sui tracciati. Ad esempio, le alture di Dragon Trail sembrano davvero enormi e imponenti, mentre il deserto di Willow Springs trasmette una vera sensazione di desolazione.»

Restando in tema VR, poche ore fa abbiamo avuto modo di testare con mano PS VR2 e Horizon Call of the Mountain: ecco cosa ne pensiamo nella nostra anteprima!

Tornando invece a parlare di GT7, ogni singola nuova auto giocabile può richiedere fino a 270 giorni di sviluppo: lo svela Kazunori Yamauchi.

Infine, La passione per le auto da corsa arriverà anche sul grande schermo: il primo trailer ufficiale ci ha svelato il dietro le quinte del film di Gran Turismo,