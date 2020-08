Gran Turismo 7, il DualSense cambierà il modo in cui avvertiamo l’ABS

Non poteva mancare Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital nella serie di interviste pubblicate da PlayStation Blog oggi come parte del lancio della campagna promozionale globale di PS5. Il tema del suo intervento è stato, ovviamente, Gran Turismo 7 e il modo in cui il DualSense cambierà l’approccio dei giocatori al racing.

Similmente a quanto abbiamo nella nostra anteprima, Yamauchi ha tessuto le lodi del nuovo controller ma ha fatto anche degli esempi pratici che possono aiutare a farsi un’idea di come cambieranno le cose una volta che PlayStation 5 sarà arrivata sul mercato.

«Penso che l’uso più efficace del grilletto adattivo [in Gran Turismo 7] sia per rappresentare il funzionamento del sistema frenante antibloccaggio (ABS) in fase di frenata», ha spiegato il presidente dello studio giapponese.

«Un tipico ABS rilascia a intermittenza la pressione dei freni mentre il conducente esercita una pressione sul pedale. Il grilletto adattivo è perfetto per ricreare questa sensazione sul pedale e consente al giocatore di percepire e comprendere con precisione il rapporto tra la forza frenante che desidera e la tenuta di strada del pneumatico. Rispetto al feedback offerto dalla funzione di vibrazione disponibile in passato, la caratteristica unica del feedback aptico è che è in grado di riprodurre una gamma più ampia di frequenze.Questo significa che il design sonoro e tattile può essere gestito in modo continuo e integrato».

Dopo l’esperimento orientato al competitivo di Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7 dovrebbe rappresentare un ritorno alle origini della serie motoristica. Ne abbiamo parlato più approfonditamente nella nostra anteprima.

Il gioco, tuttavia, non ha una data né una finestra di lancio, sebbene sia stato presentato all’evento di giugno di PS5 in cui hanno fatto capolino titoli che non dovrebbero arrivare più tardi del 2021.