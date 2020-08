Demon’s Souls sarà “ancora più crudo, spietato e letale” su PS5

In un’intervista concessa a PlayStation Blog a proposito delle nuove caratteristiche del DualSense, Gavin Moore, creative director di Japan Studio, ha discusso dell’impatto del controller di PS5 su Demon’s Souls.

Il gioco è stato recentemente classificato in Corea e Giappone, e questo ha rinfocolato le speranze dei fan circa le possibilità che esca già nel 2020.

«Con il controller wireless DualSense e la potenza delle funzioni aptiche, possiamo rendere il combattimento [in Demon’s Souls] ancora più crudo, spietato e letale», ha spiegato Moore.

«Potrai sentire ogni colpo inflitto mentre colpisci i nemici e lanci incantesimi. Sentirai tra le mani tutta la forza dell’attacco di un boss titanico mentre riesci a mettere a segno una difesa tempestiva. Sentirai il metallo colpire il metallo quando i nemici bloccano i tuoi attacchi o tu blocchi i loro. Il feedback sensoriale offerto dal controller ti permette di sapere sei i tuoi attacchi vanno a segno e se la tua parata tempestiva è andata a buon fine, per reagire in modo ancora più rapido e decisivo.Anche un’azione semplice come tirare una leva diventa un’esperienza sensoriale. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile prima. Non sarebbe stato possibile ricreare la sensazione del metallo che colpisce il metallo o del fuoco che prende vita tra le tue mani mentre evochi una magia. Il feedback aptico [è] parte integrante dell’esperienza e dell’azione, per immergere il giocatore nel mondo di gioco. Vista, udito e tatto si fondono per proiettare nel futuro questa nuova generazione di gioco».

Dopo anni di rumor, il progetto di un remake del classico PlayStation 3 di From Software è ormai a portata di mano, sebbene vada ancora definito con quali tempistiche.

Demon’s Souls è stato presentato all’evento di giugno di PS5, con titoli che teoricamente non usciranno più in là della prima metà del 2021, per cui l’impressione è che non ci sarà comunque troppo da attendere.