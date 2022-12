Gotham Knights per PS5 a meno di 40 euro! Imperdibile!

Avete una PS5, ma non avete recuperato ancora il recente Gotham Knights? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere già il titolo a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Dal punto di vista del gameplay, Gotham Knights si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offrirà un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham.

I giocatori avranno molta libertà nella personalizzazione e sviluppo delle abilità del proprio personaggio, mentre la più grossa minaccia che dovranno affrontare sarà la “Corte dei Gufi“. Tra i nemici che gli eroi dovranno sconfiggere, ci sarà anche Mr. Freeze.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Solitamente, la versione PS5 di Gotham Knights viene proposta a 74,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 39,36€, con un risparmio reale di 35,54€ e uno sconto del 47%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori titoli usciti quest’anno risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

