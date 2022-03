Google Stadia, ora potete provare i giochi gratis anche senza un account

Nonostante tutto Google Stadia sembra che non voglia mollare il colpo, e arrivano nuove iniziative per invogliare i giocatori ad entrare nell’ecosistema di streaming.

L’idea dello streaming di casa Google è stata sicuramente molto interessante negli intenti, ma non è riuscita mai a decollare.

Un momento di gloria è stato sicuramente il lancio di Cyberpunk 2077, visto che giocarlo in streaming si è rivelata una soluzione ottima per tutti. Titolo che a sua volta è tornato sulla cresta dell’onda, grazie all’atteso aggiornamento next-gen.

Mentre sono continuati ad essere stati offerti anche i giochi gratis su Google Stadia, con una cadenza molto regolare.

Ma non bastano i giochi gratis per far tornare l’amore nei cuori dei videogiocatori di tutto il mondo, e Google ha lanciato di recente una nuova iniziativa.

Come riporta Eurogamer.net, ora sarà possibile provare i giochi gratis all’interno della piattaforma anche senza avere un’account.

L’iniziativa si chiama “Click to Play”, e l’azienda lo sta iniziando a rendere disponibile in queste ore.

All’interno di Google Stadia sarà possibile provare, per qualche ora, delle versioni demo dei giochi come Risk of Rain 2 in maniera completamente gratuita. Una cosa che sicuramente vi sorprenderà, ma ben più interessante è il fatto che non servirà neanche avere un account attivo.

Le demo potrano essere lanciate direttamente da un browser web compatibile, e si potrà girare all’interno della homepage dello store di Stadia tra una demo e l’altra.

Google ha svelato di aver provato già questa feature lo scorso ottobre, registrando un incremento del 35% dei click rispetto all’utilizzi di bottoni Compra o Riscatta.

Stadia ha anche iniziato a mantenere le promesse fatte sin dal lancio dell’avveniristica piattaforma, anche se con due anni di ritardo.

Anche se la piattaforma sembra in punto di morte, Google ha un piano B pronto all’uso.