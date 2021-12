GOG vi regala un nuovo gioco gratis: è un’avventura horror

Siamo ufficialmente arrivati alla Vigilia di Natale e fra poco sarà il tempo di aprire i regali sotto l’albero: il popolare store GOG.com ha deciso di anticipare i tempi e di iniziare ad offrire a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis.

Da oggi e per un breve periodo di tempo potrete riscattare gratis I Have No Mouth And I Must Scream tramite lo store ideato dagli autori di The Witcher 3, una classica avventura grafica horror tratta dall’omonimo racconto di fantascienza scritto da Harlan Ellison.

Si tratta dunque dell’occasione per scoprire uno dei punta e clicca più apprezzati di sempre, ideale soprattutto per gli appassionati dei generi sci-fi e horror.

In questo titolo gli utenti saranno chiamati a controllare i cinque protagonisti del gioco che dovranno cercare di sfuggire al supercomputer AM, che ha sterminato l’intera umanità tranne loro, al solo scopo di torturarli per il proprio divertimento.

GOG.com ha dunque deciso di proporre solo fino a Natale questa classica avventura uscita originariamente nel lontano 1995, venendo apprezzata soprattutto per il modo in cui è stato adattato il romanzo originale in formato videoludico.

Lo store degli autori di Cyberpunk 2077 vi permetterà di riscattare questo titolo completamente gratis e senza dover fare alcun acquisto, e la procedura è estremamente semplice.

Dopo esservi assicurati di essere in possesso di un account su GOG, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Go to giveaway» e verrete reindirizzati alla home page: a quel punto, scorrete in basso e cliccate sul pulsante «Yes, and claim the game».

Se la procedura andrà a buon fine, lo store vi informerà che presto il titolo sarà aggiunto al vostro account: in breve tempo sarete in grado di scaricare I Have No Mouth And I Must Scream sui vostri dispositivi.

