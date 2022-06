GOG vi offre un nuovo gioco gratis, un platform “piratesco” old-school

Continuano le grandi promozioni di GOG, il noto store online per i giocatori PC ideato da CD Projekt, che ha deciso di offrire ancora una volta un nuovo gioco gratis.

Lo store che ospita i prodotti “casalinghi” come Cyberpunk 2077, che potete recuperare su Amazon, offre spesso giochi attraverso concorsi, periodi specifici, o semplici regali.

Giusto una settimana fa è stato offerto un thriller psicologico, che era riscattabile in via del tutto gratuita attraverso GOG per poco tempo.

Ma anche Steam non è da meno, perché lo store di Valve mette spesso in regalo alcuni dei giochi più amati. Uno degli ultimi è un apprezzato survival con i dinosauri. Proprio lui.

Il gioco gratis di oggi, che potete riscattare ancore per poche ore tramite GOG, è un platform 2D di qualche anno fa, ma ancora divertentissimo da giocare.

Prima che pensiate di poter giocare Super Mario sullo store digitale di CD Projekt Red, sappiate che non è un platform così famoso.

Ma non è neanche da sottovalutare, anzi, perché Shantae and the Pirate’s Curse è un platform 2D che vi consigliamo assolutamente di recuperare.

Shantae and the Pirate’s Curse è un gioco platform sviluppato da WayForward Technologies per Nintendo 3DS e Wii U. È il terzo gioco della serie Shantae, dopo Shantae: Risky’s Revenge.

Un titolo che riserva sorprese, e che potete riscattare gratuitamente solo per 48 ore attraverso la pagina ufficiale dei giveaway di GOG: questa qui.

Non fatevi ingannare dall’età del titolo, uscito nel 2014, e date una possibilità a Shantae ed alla sua avventura.

E vi conviene passare anche dalle parti di Xbox ogni tanto, perché la casa di Redmond offre sempre dei giochi gratis nel weekend: come la scorsa settimana.

Parlando di giochi gratis, poche ore fa è arrivata una notizia molto sorprendente. Overwatch 2 sarà completamente gratuito, e arriva il 4 ottobre in early access.