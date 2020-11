Godfall, trailer di lancio ed esclusiva temporanea PS5 per alcuni mesi

Godfall è la nuova e promettente IP che promette di far partire alla grande la next-gen di PS5 (il gioco è atteso anche su PC).

Ora, però, sono giunte conferme circa il periodo di esclusività della versione per console Sony, il quale durerà solo fino ai primi mesi del prossimo anno.

Il titolo, sviluppato da Counterplay Games e prodotto da Gearbox, sarà infatti disponibile al di fuori della famiglia PlayStation (e quindi su piattaforma PC) a partire dal 21 maggio 2021.

Ma non solo: i developer hanno rilasciato poche ore fa anche l’emozionante trailer di lancio del gioco (ricco di sequenze inedite tratte dal titolo in movimento), relativo alla versione PlayStation 5. Poco sotto, il video, nel player dedicato:

In Godfall vestiremo i panni di un valoroso cavaliere dell’Ordine, il quale sarà chiamato a impedire la distruzione del mondo in seguito a un evento che minaccia di distruggere ogni essere vivente.

Come confermato dagli sviluppatori, il gioco non sarà un GaaS in stile Destiny e sfrutterà a dovere le caratteristiche del pad DualSense di PS5, inclusi i grilletti adattivi e il feedback aptico del nuovo controller.

Ma non solo: Dick Heyne, Technical Producer di Counterplay Games, ha discusso durante lo scorso mese di ottobre anche dell’endgame, il quale non sarà la “fine” dell’avventura principale. E avete visto anche l’intro del gioco e le varie edizioni speciali che verranno proposte sugli scaffali all’uscita del gioco?

Ricordiamo infine che Godfall vedrà la luce per console PlayStation 5 il 12 novembre 2020 in America e il 19 novembre 2020 in Europa (Italia inclusa), mentre su PC via Epic Games Store uscirà solo successivamente.