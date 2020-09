Godfall è ora pronto per PlayStation 5!

Gearbox Publishing e lo sviluppatore Counterplay Games hanno annunciato, tramite un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco, che lo sviluppo della versione Playstation 5 di Godfall è concluso ed il titolo è passato in fase Gold. Nella giornata di ieri le due compagnie avevano comunicato che Godfall sarà disponibile in tutto il mondo per Windows PC su Epic Games Store dal prossimo 12 novembre e per Sony Playstation 5 dal Day One, cioè il 12 novembre negli Stati Uniti ed il 19 dello stesso mese in Europa.

We're proud to share that Godfall's officially gone gold on PlayStation 5! ⚔ On behalf of everyone working from home at Counterplay Games and Gearbox Publishing, we can't wait to ascend alongside you on #PS5 in November! 🥇 pic.twitter.com/Oj0UpbS0T0 — Godfall (@PlayGodfall) September 17, 2020

Ricordiamo che Godfall è un looter slasher dai creatori di Duelyst e da Gearbox, annunciato a The Game Awards 2019 come primo titolo concepito per console PS5. Il titolo è influenzato da Le Cronache della Folgoluce, celebre saga di romanzi fantasy scritta da Brandon Sanderson e ad oggi ancora in corso di pubblicazione. Nell’avventura vestiremo i panni uno degli ultimi esponenti dell’Ordine dei Cavalieri, con il compito di impedire la fine del mondo.

Godfall sfrutterà anche alcune particolarità del DualSense di PS5, come ad esempio i grilletti adattivi e il feedback aptico, per restituire sensazioni differenti ad ogni arma che decideremo di tenere in mano. Infine, cosa non meno importante, sarà presente una modalità per due giocatori.