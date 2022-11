God of War Ragnarok rende canonico un altro titolo PlayStation davvero… strano

God of War Ragnarok, l’ultima avventura di Kratos e Atreus, è disponibile da pochi giorni, facendosi apprezzare da critica e pubblico. Ora, a quanto pare, l’odissea del dio della guerra ha reso canonico un altro titolo PlayStation che poco c’entra col titolo Santa Monica.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 è infatti disponibile su PS4 e PS5, ma a quanto pare c'è un altro gioco che ora gli deve dire grazie.

Del resto, parliamo di un titolo che i fan stanno di recente omaggiando in tutti i modi, inclusa la versione demake a 32-bit.

Come riportato anche da Game Rant, God of War Ragnarok presenta un divertente riferimento alla volta in cui Kratos è apparso nel gioco di combattimento PlayStation All-Stars Battle Royale.

God of War Ragnarok include infatti alcuni dialoghi tra Kratos e Mimir che fanno riferimento al gioco di combattimento in stile Super Smash Bros. di casa PlayStation.

Del resto, la nuova avventura di Santa Monica è piena di Easter Egg e riferimenti alle avventure passate di Kratos, comprese le volte in cui si è avventurato al di fuori del franchise di God of War per apparire in altri videogiochi.

Kratos stato infatti è un combattente esclusivo della versione PlayStation 3 di Mortal Kombat 9, oltre ad essere apparso anche in PlayStation All-Stars Battle Royale nel 2012, come combattente base del roster del gioco.

In Ragnarok si trova un riferimento a PlayStation All-Stars Battle Royale che rende praticamente canonico il bizzarro gioco di combattimento.

Durante l’avventura, Mimir parla della passata partecipazione di Kratos ai tornei (un possibile riferimento agli altri giochi di combattimento in cui è stato guest-star nel corso degli anni), ma in particolare l’accenno è a un torneo particolarmente strano che coinvolge «bestie, furfanti, principesse, non morti, automi e… il più grande musicista della storia».

Anche se all’inizio potrebbe non apparire del tutto ovvio, si tratta davvero di un riferimento ai vari personaggi del roster di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Parlando sempre di stranezze, avete letto che una teoria dei fan di Ragnarok suggerisce che la data di uscita del sequel sia stata influenzata dalla mitologia norrena?