God of War Ragnarok, patch 3.00 disponibile: ecco cosa cambia

God of War Ragnarok è indubbiamente uno dei videogiochi più importanti dell’anno, ma non per questo non deve aggiornarsi.

Il massiccio titolo di Santa Monica Studio, uno dei capisaldi di PlayStation 5 (che potete acquistare su Amazon) che guida questa fine del 2022.

Una produzione davvero imponente che ha raccolto moltissimi consensi, anche se comunque non è mancato chi è voluto essere più intransigente con il gioco.

Rimane, in ogni caso, uno dei lanci più importanti dei PlayStation Studios che si è dovuto pur sempre scontrare con dei mostri sacri come The Last of Us Part II.

E ora God of War Ragnarok si aggiorna la patch 3.00 che, insieme ad una lunghissima serie di aggiustamenti (li potete vedere qui per intero) inserisce la modalità più attesa.

Kratos e Atreus potranno infatti scattare molte istantanee della loro epica avventura, grazie alla photo mode che verrà inserita.

Potrete accedere alla modalità semplicemente dal menu di pausa, in qualsiasi momento, come in ogni altro videogioco che presenta questa modalità. La patch 3.00 porta con sé tante altre novità, tra cui gli importanti aggiustamenti tecnici.

⚒️ Patch Notes [v 03.00] now live! ⚒️#GodofWarRagnarok now has Photo Mode! You can access it by pressing the Square Button from the options menu after you’ve downloaded the patch. Full list of fixes here — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 5, 2022

Ad esempio è stato risolto un caso in cui un momento narrativo si ripeteva in modo errato quando si ricaricava un salvataggio nella missione “The Reckoning”. Come altri casi in cui le storie nella barca venivano interrotte in modo errato.

La patchnote è lunghissima, ma è interessante notare che ci sono anche degli aggiornamenti specifici per PlayStation 4.

La versione old-gen di God of War Ragnarok avrà infatti dei tempi di caricamento più veloci in alcuni punti, così come è stato migliorato il caricamento degli ambienti mentre si attraversa il mondo di gioco.

In attesa dei The Game Awards, dove il titolo di Santa Monica Studio è ovviamente candidato al GOTY, sta già vincendo alcuni importanti premi a qualche giorno dall’evento.

L’appuntamento con i TGA è per l’1.30 italiana del 9 dicembre prossimo. Lo show, dovrebbe durare un po’ meno rispetto al passato.