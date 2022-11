The Game Awards 2022 è pronto a svelare tantissime novità (ma durerà di meno)

Manca ormai meno di un mese alla cerimonia di premiazione più attesa dai fan videoludici in tutto il mondo: The Game Awards 2022 è ormai quasi pronto a fare il suo debutto e svelare quali sono i giochi più amati da pubblico e critica.

C’è infatti curiosità di scoprire quale sarà il vincitore di quest’anno, anche se più di qualcuno è pronto a scommettere che Elden Ring (trovate la Launch Edition su Amazon) e God of War Ragnarok saranno i candidati principali per la vittoria finale che, comunque, potrebbe riservare qualche sorpresa.

Del resto, l’edizione 2021 ha visto trionfare meritatamente It Takes Two e ha dimostrato che l’esito della competizione non è mai pre-stabilito: sarà dunque molto interessante scoprire chi vincerà durante The Game Awards 2022 l’ambito premio di Gioco dell’Anno.

In vista del debutto della prossima edizione, che vi ricordiamo potrete seguire anche con noi a partire dall’8 dicembre 2022, Geoff Keighley ha svelato in un’intervista a VideoGames.si (via VGChartz) che lo show questa volta sarà più breve rispetto al passato, ma con la stessa quantità di novità in arrivo.

Una delle lamentele spesso rivolte allo show era infatti la sua lunghezza, spesso ritenuta eccessiva per l’effettiva quantità di premiazioni e di annunci da fare, ma Keighley ha promesso che questa volta il run time sarà ridotto considerevolmente.

Tuttavia, pur con una durata ridotta, ci sarà spazio per presentare più di 50 giochi durante i The Game Awards 2022, confermando che ci saranno anche alcuni annunci esclusivi da mostrare durante lo show.

Geoff Keighley ha commentato che al giorno d’oggi è difficile riuscire a tenere sempre costantemente tutto segreto, dato che con così tanti giochi «qualcosa esce fuori», ma che lui e tutto il suo staff hanno lavorato duramente per assicurarsi che ci siano sempre tante sorprese in arrivo.

A questo punto non possiamo che incrociare le dita e attendere con fiducia il prossimo 8 dicembre 2022, per scoprire non solo quali sono stati i migliori giochi dell’anno ma anche quali potrebbero essere le perle da non lasciarsi sfuggire durante il 2023.

Nel frattempo, se volete ingannare l’attesa e scoprire quali sono stati tutti i migliori titoli delle precedenti manifestazioni, abbiamo riepilogato per voi tutti i vincitori di The Game Awards dalla fondazione fino all’edizione 2021.