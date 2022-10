God of War Ragnarok, Kratos sta per tornare nel trailer di lancio in italiano

PlayStation e Santa Monica Studio ci ricordano che il debutto di God of War Ragnarok è sempre più vicino: tra pochi giorni saremo in grado di proseguire il viaggio di Kratos e Atreus in una nuova attesissima avventura su PS5 e PS4.

Ricordiamo infatti che il sequel di God of War (che potete prenotare su Amazon) sarà ufficialmente disponibile dal 9 novembre 2022, ovvero tra meno di due settimane: per celebrare l’occasione è stato dunque rilasciato un nuovo trailer di lancio, che vi proponiamo in apertura con il doppiaggio in italiano.

Sfortunatamente non sono presenti reali novità in questo nuovo trailer, dato che gli sviluppatori stanno facendo di tutto per non rovinare la narrazione con spoiler — anche se non sono riusciti a impedire che alcuni video trapelassero in netto anticipo.

In ogni caso, si tratta di un antipasto che i fan gradiranno in vista del day one ufficiale, offrendoci la possibilità di riepilogare buona parte di ciò che potremo aspettarci dalla prossima avventura di Kratos e Atreus, con qualche piccolo spazio offerto anche al gameplay.

Il filmato è purtroppo molto breve e durerà soltanto 30 secondi: considerando che non sembra essere stata mostrata neanche alcuna scena nuova al suo interno, indubbiamente potrebbe deludere i fan che si aspettavano qualcosa di più.

In ogni caso, si tratta di un’ottima occasione per avere un assaggio di quello che sarà il doppiaggio in italiano della nuova esclusiva PlayStation, oltre a un modo di ricordarci che Kratos e Atreus stanno davvero per tornare dopo una lunghissima attesa.

Nessuna nuova sorpresa dunque in vista del day one, che toccherà aspettare pazientemente per scoprire tutte le novità con mano. In ogni caso, se da parte degli autori dovessero emergere ulteriori novità interessanti, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

A tal proposito, gli autori hanno recentemente confermato che la photo mode non sarà purtroppo disponibile al day one: sarà necessario aspettare un aggiornamento futuro per poter condividere i nostri migliori scatti.

Ci sono però anche ottime notizie per i fan nostalgici della trilogia classica: è stato infatti confermato il ritorno delle esecuzioni brutali con le Lame del Caos, con la promessa che God of War Ragnarok sarà molto più brutale e violento del suo predecessore.