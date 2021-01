God of War Ragnarok, Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 tra le voci?

Il cast di doppiatori di God of War Ragnarok potrebbe essersi impreziosito di una nuova voce familiare alla platea degli appassionati di gaming.

Nel fine settimana ha iniziato a circolare, senza venire per il momento smentita, un’indiscrezione secondo cui Roger Clarke – doppiatore e attore dietro Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 – si sarebbe unito a Santa Monica Studio per il suo prossimo action adventure.

Clarke ha condiviso in una storia su Instagram (via Gaming Bible) la pagina delle offerte di lavoro della software house di PlayStation Studios.

Questo ha innescato le speculazioni da parte della community, già in brodo di giuggiole all’idea che la profonda voce di Arthur Morgan possa affiancare un giorno quella di Kratos, firmata Christopher Judge.

Viene paventato che, anziché occuparsi del protagonista come nell’epopea western di Rockstar Games, il doppiatore possa andare a prendersi cura dell’antagonista, una nuova divinità norrena che si è affacciata all’orizzonte alla fine del capitolo del 2018 (che a The Game Awards battè proprio Red Dead Redemption 2 come GOTY, mentre la miglior performance andò all’interprete di Morgan).

Ovviamente, per ora, non ci sono ci sono conferme, per cui diamo per tutto fuorché per scontato che questo matrimonio si stia consumando davvero.

Clarke potrebbe aver semplicemente rilanciato l’offerta di lavoro per reclamizzare la disponibilità di posti nell’industria, e i fan potrebbero stare fraintendendo le sue intenzioni.

Ciò detto, God of War Ragnarok – che per il momento non ha ancora un titolo ufficiale – è in rampa di lancio per un’uscita su PS5 a fine 2021, sebbene voci di uno slittamento al 2022 siano già piuttosto insistenti.

Sony non si è sbilanciata riguardo alla possibilità che il gioco arrivi anche su PlayStation 4, similmente a quanto avvenuto a Spider-Man Miles Morales, ma per una conferma bisognerà aspettare ancora un altro po’.