God of War: Ragnarok potrebbe slittare al 2022? Avanza l’ipotesi

Lo scorso mese di settembre di quest’anno, Sony ha confermato l’arrivo di un nuovo episodio di God of War previsto su console PS5 e sviluppato ovviamente dallo studio di Sony Santa Monica.

Dalle poche informazioni rilasciate sino ad ora, questo secondo capitolo del “soft reboot” del franchise porterà Kratos e figlio a misurarsi con l’avvento del Ragnarok, in un’ambientazione nordica ben diversa dalle location viste nell’episodio precedente.

Un'immagine dal primo God of War.

Quando uscirà precisamente il nuovo God of War, al momento non ci è dato sapere. Ora, però, un dubbio sollevato dai colleghi di GameRant potrebbe fare “temere il peggio”, ossia che lo sviluppo del nuovo capitolo potrebbe protrarsi sino al 2022.

Solo oggi, infatti, vi abbiamo reso noto che alcuni titoli piuttosto importanti in arrivo su PS5 hanno cambiato le loro finestre di lancio, ossia Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Horizon: Forbidden West.

Si tratta, di fatto, della finestra di rilascio di alcuni tra i più importanti giochi previsti per il 2021 (sia nella prima che nella seconda metà), ragion per cui l’assenza di una menzione del sequel di God of War potrebbe preoccupare e non poco i fan.

Nel primo teaser trailer mostrato al mondo, la nuova avventura di Kratos era stata data in uscita per il 2021, notizia mai confermata successivamente da Sony. Che in base ad alcune decisioni prese dal publisher e non ancora rese note al pubblico, il prossimo God of War possa essere stato slittato al 2022?

La notizia al momento non trova (fortunatamente) alcuna conferma ufficiale, sebbene i timori restano ovviamente piuttosto vividi. Vi terremo aggiornati.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso genericamente nel corso del prossimo anno, porterà Kratos e figlio a misurarsi con l’avvento del Ragnarok.