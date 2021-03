Glitchpunk è un nuovo ibrido tra Cyberpunk 2077 e GTA 2

Nel corso del Future Games Show, che si è svolto nella nottata di ieri, è stato svelato un nuovo trailer gameplay di Glitchpunk, il gioco di Dark Lord e Daedalic Entertainment ispirato a GTA 2 e Cyberpunk 2077.

Il titolo infatti presenta una visuale a volo d’uccello, tipica dei primi episodi della serie Grand Theft Auto, unita a tecnologia di ultima generazione molto simili a quelle già viste nell’ultimo videogioco realizzato da CD Projekt.

Ispirato a classici titoli d’azione top-down, Glitchpunk è ambientato in un futuro distopico pieno di corse, sparatorie e risse.

Come riportato da PCGamesN, nel gameplay diffuso nella serata abbiamo potuto osservare più nel dettaglio la seconda missione del gioco.

Glitchpunk unisce la visuale di GTA 2 ai temi e la tecnologia di Cyberpunk 2077.

Nell’episodio, intitolato «Ministry Royale», vedremo tre fazioni schierate le une contro le altre per avere il dominio della città: dei fanatici dell’ordine che hanno subito il lavaggio del cervello, una gang di motociclisti anarchica ed androidi ribelli appartenenti alla classe operaia.

Potete ammirare anche voi il gameplay di Glitchpunk nel trailer ufficiale, pubblicato su YouTube da Daedalic Entertainment:

Non è ancora stata diffusa una data di lancio precisa, ma sappiamo che uscirà in Early Access su Steam nel Q2 del 2021. Al momento non sembrano invece essere previste uscite su console.

La sinossi del gioco pubblicata sulla pagina Steam, a cui potete accedere cliccando qui, ci rivela chi interpreteremo esattamente su Glitchpunk e che cosa potremo fare nel gioco:

«Sei un androide dotato di una speciale caratteristica chiamata “glitch”, che ti consente di ribellarti alla tua stessa programmazione. Il tuo intento è destabilizzare i governi tirannici che dominano il mondo post-nucleare, e sei tu a stabilire come farlo. Accetta contratti, guadagna denaro e potenzia il tuo corpo in quattro ambientazioni uniche brulicanti di bande invasate con la tecnologia, imbottite di droghe e controllate da onnipresenti e mastodontiche multinazionali».

Non è il primo gioco ad essere annunciato recentemente che si è ispirato a GTA 2: anche Rustler, un Grand Theft Auto medievale, presenta visuali simili ed uscirà quest’anno su PC e console.

Nonostante tutti i problemi che hanno condizionato il lancio di Cyberpunk 2077, il titolo dei CD Projekt ha dimostrato di avere ancora tanti ammiratori: uno di questi è l’attore Keanu Reeves, recentemente «beccato» mentre acquistava merchandise ufficiale.