Gli autori di Dead Space svelano il terrificante The Callisto Protocol

Nel corso dei The Game Awards Glen Schofield, ex Sledgehammer, ha annunciato l’ambizioso (e terrificante) The Callisto Protocol, titolo fantascientifico dagli autori di Dead Space e dalle atmosfere squisitamente horror che sarà ambientato su Giove e proporrà un’esperienza in singolo giocatore che, l’autore non lo ha nascosto, punta a spaventarvi a morte, diventando «quella più terrificante che possiate avere su PC e su console».

Il gioco, anticipano gli sviluppatori, sarà fortemente story-driven e potete vedere cosa possiamo aspettarci direttamente al video di seguito.

L’uscita di The Callisto Protocol è attesa per il 2022 su PC e console.

