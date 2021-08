Gioco di esplorazione spaziale ora gratis (ma per un periodo limitato)

Il gioco di esplorazione spaziale per eccellenza è ora gratis, anche se soltanto per un periodo di tempo limitato.

Il titolo in questione è Star Citizen, un No Man’s Sky ultrarealistico, disponibile in una versione alpha per PC.

Star Citizen è diventato un po’ il Godot dei videogiochi, allontanandosi sempre di più da una data d’uscita e persino una forma certe.

Questo non gli ha impedito di costruirsi una solida community e di avere finanziamenti di continuo, per cifre ormai quasi fuori controllo.

Una costruzione della community che passa anche per eventi come quello ora in corso, Free Fly, che vi consentirà di giocare gratuitamente.

Come annunciato da Roberts Space Industries, Star Citizen è infatti scaricabile gratis per una prova a partire da oggi e fino al 27 agosto incluso.

Questa uscita gratuita è stata progettata per celebrare il lancio della versione 3.14.0, che include tra le altre cose una prima integrazione delle nuvole volumetriche per i pianeti.

La build gratis comprende una porzione significativa del gioco, con sei iconiche astronavi fornite per un assaggio di percorsi di carriera e stili di guida distinti.

Inoltre, è compresa l’esperienza dogfighting multiplayer di Arena Commander e l’azione FPS di Star Marine per tutta la durata dell’evento.

Per scaricare il gioco senza alcun costo, dirigetevi a questa pagina sul sito ufficiale, ottenere il coupon da inserire nello store e create un account se non ne avete uno.

Una buona occasione, insomma, per mettere le mani su Star Citizen, che in particolare nell’aspetto campagna sembra ancora in alto mare.

Giochi e simulazioni simili sono merce rara, ma danno vita spesso a community affiatate e coraggiose come quella di Elite Dangerous.

Il summenzionato No Man’s Sky percorre una strada leggermente diversa, ma non gli è mancato di certo il successo.

Il titolo di Hello Games ha appena compiuto 5 anni e, dopo un lancio tribolato, ha saputo farsi perdonare dagli appassionati che avevano creduto nel progetto.