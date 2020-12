Cyberpunk 2077 miete un’altra ‘vittima’: Star Citizen: Squadron 42

Star Citizen è il titolo di esplorazione spaziale e MMO divenuto col passare del tempo una vera chimera, visto che il gioco è (ancora) in fase di lavorazione. Sviluppato e pubblicato da Cloud Imperium Games di Chris Roberts in esclusiva PC, il gioco promette di portare il genere verso nuove galassie – letteralmente – sebbene in molti stiano iniziando a dubitare che il gioco possa un giorno davvero vedere la luce.

Parallelamente, vi è infatti anche lo sviluppo di Squadron 42, ossia il comparto singleplayer del gioco stesso di Roberts. Questi userà il motore grafico Lumberyard Engine e vanterà la presenza di numerosi attori famosi, tra cui Mark Hamill (Luke Skywalker della saga di Star Wars), Gary Oldman, Henry Cavill, Gillian Anderson, John Rhys-Davis, Liam Cunningham, Mark Strong, Craig Fairbrass e Ben Mendelsohn.

A quanto pare, però, Cyberpunk 2077 potrebbe aver creato ulteriori rallentamenti al gioco: Cloud Imperium ha infatti reso noto che la fine dello sviluppo è ancora lontana dalla conclusione, visto anche che il lancio del gioco di CD Projekt RED (uscito palesemente incompleto e ricco di bug nella sua versione console) è una giustificazione ghiotta per un nuovo rinvio di Squadron 42.

Ecco le parole di Roberts:

Ho deciso che è meglio non mostrare pubblicamente il gameplay di Squadron 42, né discutere alcuna data di rilascio fino a quando non saremo più vicini al traguardo. Abbiamo grande fiducia nel tempo rimanente necessario per finire il gioco con la qualità che desideriamo avere.

Curioso come questa estate il gioco di Roberts sia stato rinviato a data da destinarsi, con l’autore ora convinto del fatto che il titolo sarà mostrato in forma giocabile solo quando sarà “degno”. Non ci resta quindi che incrociare le braccia ancora una volta, restando in attesa di novità (semmai arriveranno).

Al momento Star Citizen è da considerarsi ancora in Accesso Anticipato ed è quindi privo di una vera e propria data d’uscita.