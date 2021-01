I giochi Xbox su Steam sono un successo: vendono come il pane

Nel corso del 2020, Microsoft ha deciso di portare avanti la sua strategia di pubblicazione al di là delle piattaforme anche su PC: così, alcuni dei suoi più importanti appuntamenti videoludici non si sono limitati a sbarcare sullo store di Windows, ma sono sbarcati anche su Steam – uno store di terze parti gestito da Valve. Senza costringere i giocatori a passare per Windows Store, così, il gigante di Redmond ha aperto la porta a coloro che volevano continuare a tenere la loro intera libreria di videogame sul client di Valve. Una mossa che ha funzionato? Stando alle statistiche, decisamente sì.

Secondo quanto svelato da Steam e riportato dai colleghi del sito specializzato PureXbox, infatti, tra i 100 giochi dai maggiori incassi nel 2020 sulla sua piattaforma figurano tutte le maggiori uscite dell’anno di Microsoft che sono sbarcate su PC: troviamo, infatti, Sea of Thieves (che ha macinato record in termini di giocatori contemporaneamente collegati), ma anche Microsoft Flight Simulator, Grounded, Ori and the Will of the Wisps, Halo: The Master Chief Collection e anche il rispolverato Age of Empires 2 nella sua Definitive Edition.

Ori and the Will of the Wisps

Questa filosofia di Microsoft, come sappiamo, va al di là del puro gaming su PC: la divisione Xbox è infatti interessata a diffondere a macchia d’olio i suoi servizi e la sua libreria di titoli, non importa su quale piattaforma ci giochiate. Ecco così che Xbox Series X|S diventano solo una delle opzioni possibili, con le esclusive Microsoft disponibili fin dal day-one anche su PC con Xbox Game Pass; ecco così anche xCloud che, nei piani futuri di Phil Spencer, permetterà di accedere ai propri videogiochi preferiti anche da qualsiasi televisore o smartphone, in un’esperienza di gioco slegata dalla macchina.

Vedremo come si svilupperanno i futuri piani di Microsoft in tal senso, con il nostro Paolo Sirio che in un editoriale aveva sottolineato i differenti approcci tra la casa statunitense madrina di Xbox e PlayStation – che aveva ritenuto non sostenibile un modello affine a quello di Game Pass per le sue future esclusive.