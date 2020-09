Giochi Xbox One: le migliori offerte su Amazon

Aggiornamento 27 settembre: gli sconti sui giochi Xbox One sono ancora in corso e abbiamo aggiornato le offerte con gli ultimi prezzi più i nuovi giochi, come FIFA 21, PES 2021 e Marvel’s Avengers!

Se non avete tempo per star dietro alle offerte a tempo limitato, che si susseguono sempre con grande rapidità e mettono sul piatto opportunità di risparmio davvero notevoli, vi veniamo incontro dandovi un’idea dei giochi Xbox One ora alle migliori condizioni possibili su Amazon.

Adesso che ci avviciniamo alla fine della generazione, i giocatori che si sono lasciati sfuggire alcuni dei titoli più pregevoli per le piattaforme attuali possono pensare seriamente di recuperarne alcuni grazie ai prezzi ormai stracciati che è possibile reperire in rete con uno sguardo attento. Vi abbiamo già parlato delle migliori offerte sui giochi PS4, per cui se possedete l’altra console della generazione attuale non esitate a consultare il nostro articolo a riguardo.

Diversamente dalla console di Sony, Xbox One non ha implementato una lineup di titoli in stile PlayStation Hits dalla quale attingere per avere risparmi importanti rispetto alle uscite del day one, ma questo non vuol dire che non ci sia alcun modo per recuperare diverse delle perle della sua generazione a prezzi scontati.

In particolare, avvicinandosi alla console di Microsoft alla fine del suo ciclo vitale, è possibile riprendere diversi dei giochi che sono arrivati all’inizio della generazione e che sono passati ingiustamente inosservati per via della scarsa popolarità rispetto alla ben più apprezzata PS4.

Xbox One non è nota per l’ampiezza del suo catalogo di esclusive, eppure, specialmente nella prima metà della generazione, ha sfornato molti titoli disponibili soltanto sulla sua piattaforma che potreste esservi persi se avete soggiornato soltanto sui lidi di Sony. Questa selezione potrebbe tornarvi utile dunque per riscoprirne almeno una parte.

Naturalmente, non ci concentreremo soltanto sui titoli disponibili esclusivamente su Xbox One ma anche su quelli multipiattaforma, dal momento che l’ultima Xbox ha il pieno supporto delle terze parti e tutti i principali capolavori della generazione sono usciti anche per la console di Microsoft.

Tra i giochi più consigliati non può mancare per prezzo stracciato e qualità Dishonored 2, immersive sim dai creatori di Prey in cui vestirete i panni di un assassino in un mondo pieno di intrighi e trappole scegliendo sempre il vostro approccio tra attacchi diretti e movenze stealth, e sullo stesso filone per quanto riguarda la libertà d’azione Far Cry 5, ultimo capitolo della serie mainline Ubisoft ambientato in un verdeggiante e letale Montana; Dark Souls Remastered, piaccia o non piaccia la tipologia, entra a pieno diritto nelle perle immortali del gaming rimasterizzando il capolavoro di Hidetaka Miyazaki e From Software della generazione precedente, e potete averlo ora ad un prezzo risibile.

Se siete in vena di un buon picchiaduro ad un prezzo eccellente invece non potete perdervi Tekken 7, ultimo capitolo della longeva saga di Bandai Namco con una campagna single-player dalla storia appassionante e un multiplayer ultra competitivo, mentre per gli appassionati delle grandi storie videoludiche è imperdibile Kingdom Hearts III, ad un costo ormai irrisorio e ultimo pezzo del complesso puzzle della saga Square Enix e Disney con Topolino, Pippo, Paperino, Pluto, Sora e svariati personaggi del franchise di Final Fantasy, oppure Star Wars Jedi Fallen Order, instant classic di EA e Respawn ambientato tra le due trilogie di Guerre Stellari con un gameplay ispirato a Bloodborne.

In tema RPG, The Witcher 3: Wild Hunt è tra i migliori della generazione ed è disponibile adesso ad un prezzo scontato nell’edizione Game of the Year che comprende anche le due lunghe espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, e Assassin’s Creed Odyssey è uno dei giochi che più si è ispirato alla gemma di CD Projekt RED; potete farlo vostro a pochissimo nell’attesa che arrivi il momento, alla fine dell’anno, di Assassin’s Creed Valhalla. Sempre a proposito di open world giganteschi, vari e divertenti, non perdetevi GTA V Premium Edition, completo di bonus spettacolari per la modalità multiplayer GTA Online ancora oggi popolatissima e aggiornata ogni giorno con nuovi contenuti.

In tema di esclusive, per la serie poche ma buone, troverete a prezzo scontato su Amazon Gears 5, ultimo episodio della proprietà intellettuale Microsoft in cui per la prima volta vestirete i panni di Kat Diaz, donna soldato dall’oscuro passato e dal misterioso legame con le Locuste, e – andando un po’ più indietro con gli anni – Sunset Overdrive di Insomniac Games; è il coloratissimo open world a tema punk che ha ispirato Marvel’s Spider-Man, dallo stesso team di sviluppo, per PS4.

Passando a collection interessanti su cui poter mettere le mani per godere di più capitoli di serie amatissime, non potete rinunciare a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ora offerto ad un prezzo davvero ottimo, che comprende i primi tre episodi del franchise di Naughty Dog, lo studio di The Last of Us Parte II. Lo stesso dicasi di Batman Return to Arkham, che include Arkham Asylum e Arkham City rimasterizzati in 4K per la generazione corrente; aspettando il prossimo Batman Arkham, un ottimo modo per fare un ripassino veloce.

Guardando all’attualità videoludica, infine, vi segnaliamo numerosi sconti su diverse delle produzioni più recenti, come ad esempio Borderlands 3 e FIFA 20 lanciati ad un prezzo stracciato nonostante siano usciti da relativamente poco; lo sconto è ghiotto in particolare per lo shooter in prima persona di Gearbox, visto che non “scadrà” a breve come il calcistico di EA Sports, la cui gittata, è pur vero, è stata allungata dallo stop al calcio causa COVID-19.

Videogiochi Xbox One: le migliori offerte Amazon