Assassin’s Creed Valhalla: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 1 settembre: i prezzi dei preorder sono stati aggiornati.

Assassin’s Creed Valhalla è il nuovo e attesissimo capitolo della saga targata Ubisoft, che questa volta ci trascina in un’ambientazione nella storia norrena, atteso verso la fine dell’anno. Su Amazon è ora disponibile il preorder del gioco a prezzo scontato su PS4 e Xbox One, relativamente alle varie versioni in uscita, un’offerta davvero da non perdere se si desidera mettere le mani sul gioco.

Il gioco ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che, per motivi ancora non rivelati, deciderà insieme alle sue genti di lasciare la Norvegia per trovare una nuova casa in Inghilterra. Il personaggio sarà personalizzabile nel sesso, nell’aspetto e anche nell’orientamento sessuale, visto che nel caso scegliessimo un uomo potremo modificare anche stile e colore della barba, mentre nel caso di una guerriera vichinga potremo scegliere la sua acconciatura.

Assassin’s Creed Valhalla avrà un open world caratterizzato e pulsante, sia per quanto riguarda le location dell’Inghilterra, che per quelle della Norvegia. Ci sarà tantissimo da fare, inclusi una moltitudine di scenari diversi da visitare.

Assassin’s Creed Valhalla – Limited [Esclusiva Amazon]

L’avventura Ubisoft è offerta in una edizione limitata esclusiva per Amazon, comprendente il gioco completo e un contenuto scaricabile.

Le avanzate meccaniche RPG ci permetteranno di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferiamo e di cambiare il mondo che ci circonda.

Assassin’s Creed Valhalla – Gold Edition

Il gioco è anche offerto in una speciale Gold Edition, contenente l’avventura completa e il season pass, per navigare dagli scoscesi fiordi della Norvegia fino ai regni d’Inghilterra e oltre, vivendo appieno la vita dei vichinghi tra pesca, caccia, bevute da competizione e tanto altro.

Assassin’s Creed Valhalla – Gold Edition + Eivor Male Figurine

Si tratta della Gold Edition sopra elencata, ma con in più una straordinaria figure del protagonista del gioco, Eivor, nella tipica posa al termine di una proficua razzia.

Include anche un codice che sblocca il set “Raider Tattoo”.

Assassin’s Creed Valhalla – Gold Edition + Hidden Blade Replica

La Gold Edition è anche offerta con un riproduzione ufficiale in dimensioni reali della lama celata utilizzata da Eivor, incredibilmente rifinita e dalle dimensioni modificabili.

La lama retrattile ha un meccanismo a molla, in massima sicurezza.

Attenzione: alcuni prodotti non sono più disponibili, ma li abbiamo comunque segnalati nella lista in attesa che tornino acquistabili.