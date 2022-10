Giochi PS5 a 120 fps: l’elenco completo

È notizia di pochi giorni fa che anche God of War: Ragnarok sarà tra i giochi che su PS5 potranno raggiungere i 120 fps, a patto di accettare di far scalare la risoluzione rispetto ai 4k nativi.

Sappiamo che molti giocatori preferiscono puntare su una grande fluidità, rispetto invece a una risoluzione nativa che permetta di godere di un mondo più dettagliato e nitido: per questo, sempre più giochi stanno optando per la possibilità di scalare la risoluzione in favore del frame rate.

Anche perché, come abbiamo visto dai recenti casi di Gotham Knights (lo trovate su Amazon) e A Plague Tale: Requiem, i 4K nativi a 60 fps, quando i giochi sono popolosi e fotorealistici, sono decisamente un miraggio.

I colleghi del sito PSU hanno realizzato allora un’interessante guida ai giochi PS5 che girano a 120 fps, dopo la recente notizia sul ritorno di Kratos. Vediamo da vicino, in uno specchietto riassuntivo, quali sono.

Vediamo i giochi PS5 che arrivano a 120 fps

Giochi PS5 a 120 fps

Gioco Resa Borderlands 3 120 fps a 1080p Black Desert Online 120 fps Bright Memory Infinite 120 fps Call of Duty: Black Ops Cold War 120 fps scalando risoluzione Call of Duty: Vanguard 120 fps scalando risoluzione Call of Duty: Warzone 120 fps con risol. dinamica Centipede Recharged 120 fps a 4K nativi Destiny 2 120 fps nel Crogiolo Devil May Cry V: Special Edition 120 fps a 1080p DiRT 5 120 fps scalando risoluzione Doom Eternal 120 fps a 1584p Fortnite 120 fps scalando risoluzione Ghostrunner 120 fps scalando risoluzione God of War: Ragnarok 120 fps a 1440p Gunborg 120 fps a 4K dinamici Jumanji: The Video Game 120 fps a 4K dinamici Knockout City 120 fps a 4K dinamici Monster Boy and the Cursed Kingdom 120 fps a 4K nativi Mount and Blade II 120 fps scalando risoluzione NiOh Collection 120 fps scalando risoluzione OlliOlli World 120 fps scalando risoluzione Quake 120 fps a 4K nativi Rainbow Six Siege 120 fps scalando risoluzione Resident Evil 2 120 fps scalando risoluzione Resident Evil 3 120 fps scalando risoluzione Resident Evil 7 120 fps scalando risoluzione Rocket League 120 fps scalando risoluzione Rogue Company 120 fps a 4K dinamici The Last of Us – Part I 120 fps scalando risoluzione The Touryst 120 fps a 4K nativi Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 120 fps a 1080p Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri 120 fps a 1080p

Come notate, molti per arrivare ai 120 fps scalano la risoluzione fino ai 1080p, oppure adottano una soluzione dinamica, in cui per mantenere costante l’alto frame rate la risoluzione si adatta a seconda della “pesantezza” tecnica del momento che state giocando.

Vedremo come cambierà questa lista nel prossimo futuro, notando che anche Sony sta cercando di dare la possibilità di raggiungere i 120 fps con le sue recenti uscite, e con un God of War: Ragnarok che raggiunge il già notevole traguardo di puntare i 120 fps a 1440p.