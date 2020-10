Giochi gratis, ma non solo: Epic Games Store, ecco i saldi di Halloween

Epic Games Store ha dato il via ai saldi di Halloween, che offrono sconti su una pletora di titoli per PC a tema con la festività.

Il negozio online dei creatori di Fortnite è noto più per i giochi gratis che per la vendita, ma per l’occasione ha preparato una serie di sconti che potrebbero convincervi a spenderci.

Per i saldi di Halloween, i giocatori potranno inoltre sfruttare il bonus da 10 euro lanciato alla fine dello scorso anno, anche se soltanto su titoli il cui costo in sconto sia superiore ai 14,99 euro.

Alcuni dei migliori giochi in offerta includono:

Dead Cells a 14,99 euro

World War Z GOTY Edition a 14,79 euro

Mortal Shell a 23,99 euro

Crysis Remastered a 19,49 euro

Snowrunner a 26,79 euro

The Outer Worlds a 29,99 euro

Hades a 16,79 euro

Star Wars Jedi: Fallen Order a 29,99 euro

Maneater a 25,89 euro

Journey to the Savage Planet a 17,99 euro

Predator Hunting Grounds a 23,99 euro

Ancestors The Humankind Odyssey a 19,99 euro

Shenmue III a 16,99 euro

Ruiner a 4,99 euro

Moonlighter a 6,79 euro

The Talos Principle a 3,99 euro

Darksiders III a 14,99 euro

Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 11,99 euro

Zombi a 3,99 euro

Amnesia The Dark Descent a 1,59 euro

Amnesia A Machine for Pigs a 1,59 euro

Queste sono soltanto alcune delle produzioni in sconto su Epic Games Store, che abbiamo selezionato sia per gusti che per ammontare complessivo del taglio.

Ad esempio, altri giochi in offerta comprendono Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Control Ultimate Edition e Mafia Trilogy.

Insomma, la scelta a vostra disposizione è ampissima e potrebbe essere davvero il caso di fare un pensierino a diversi dei titoli in lista, specie se possedete ancora il coupon da 10 euro.