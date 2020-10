Epic Games Store, i nuovi giochi gratis (22 ottobre): ecco come scaricarli

Come di consueto, Epic Games Store ha rilasciato i nuovi giochi disponibili al download gratuito a partire dalla giornata di oggi.

I giochi gratis disponibili per PC del 22 ottobre 2020 sono infatti Costume Quest 2 e Layers of Fear 2, scaricabili fino al 29 ottobre prossimo.

Sviluppato da Double Fine, Costume Quest 2 è un gioco di ruolo d’azione dotato di un stile davvero molto particolare e intrigante. Ecco la descrizione ufficiale:

Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall’igiene.

Layers of Fear 2, invece, è un gioco horror psicologico in prima persona sviluppato da Bloober Team, con enfasi sull’esplorazione e sulla storia. I giocatori controllano un attore di Hollywood che accetta la proposta di un enigmatico regista, il quale gli chiede di interpretare il ruolo del protagonista di un film.

Ma non solo: è stato anche confermato che Blair Witch e Ghostbusters The Video Game Remastered sono i giochi previsti gratuitamente sullo store in tempo per Halloween, a partire dal 29 ottobre 2020. Anche in questo abbiamo due titoli perfetti per provare qualche brivido nella notte più spaventosa dell’anno.

Per effettuare il download gratuito dei due titoli, vi basterà accedere allo store con il vostro account personale, cliccare sulla pagina dei titoli gratis e premere sul tasto “ottieni”.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a zero euro. Basterà poi premere il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra seguito da quello “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come fosse un normalissimo acquisto.